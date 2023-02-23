Deprem acısını oyunlarla unutacaklar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra evlerinden ayrılarak Balçova'daki yakınlarının yanına gelen alilerin çocukları için psikolog eşliğinde etkinlik düzenlendi. Depremden hiç bahsedilmeyen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Deprem acısını oyunlarla unutacaklar
23 Şubat 2023 Perşembe 10:51

Onbinlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremin acısı bir yandan devam ederken, deprem bölgesinden farklı illere giden depremzedelerde hayatlarını devam ettirmek için mücadele ediyor. Başka illerdeki yakınlarının yanına gelen depremzedeler bir yandan barınacak yer ararken diğer yanda başta eğitim olmak üzere çocuklarının hayatındaki depremin etkilerini sarmaya çalışıyor. Balçova Belediyesi de ilçeye gelen yaklaşık 700 kişinin bu mücadelesine destek olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Balçova'ya gelen depremzedelerin gıda, kıyafet ve sağlık giderlerine destek olan Balçova Belediyesi, dün konuk çocuklar için de bir etkinlik düzenledi. Tiyatro Yazarı Sanatçı Nilbanu Engindeniz'in yönettiği etkinlikte depremzede çocuklara psikolog eşliğinde oyunlar düzenlendi, interaktif tiyatrolar sahnelendi. Yaşadıkları büyük acıyı bir nebze olsun unutan çocuklar gönüllerince eğlenerek güzel gün geçirdi.

Etkinlikte çocuklarla birlikte olan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Çok büyük bir acı yaşadık. Bu acıyı en çok hissedenlerde çocuklarımız oldu. Biz bu acıyı bir nebze olsun unutturmak için ilçemize gelen depremzede çocuklarımızla böyle bir etkinlik düzenledik ve bunu her hafta yapacağız. Burada hiç depremden bahsetmedik. Sadece çocuklarımızın gülümsemesi ve çocukluklarını yaşaması vardı. Tek temennimiz acıların bir an önce son bulup çocuklarımızın sokaklarda gülüp oynaması" diye konuştu. 

Önceki Haber
Ankara'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Sonraki Haber
Hatay'daki Konak Belediyesi ekibi görevinin ardından Konak'a döndü
İzmir'deki pek çok hastane depreme dayanıksız
İzmir'deki pek çok hastane depreme dayanıksız
0
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
2 kızıyla enkazda kalan anne o anları anlattı
2 kızıyla enkazda kalan anne o anları anlattı
0
Depremzede çocukların oyuncakları İzmir'den
Depremzede çocukların oyuncakları İzmir'den
0
'Halk Dayanışması' Türkiye'ye umut oldu
'Halk Dayanışması' Türkiye'ye umut oldu
0
Hatay'daki Konak Belediyesi ekibi görevinin ardından Konak'a döndü
Hatay'daki Konak Belediyesi ekibi görevinin ardından Konak'a döndü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.