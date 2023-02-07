Deprem bölgesinde şehit olan askerin ateşi İzmir'e düştü

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Hatay'daki birliğinde enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Er Eren Taşkın'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı. Taşkın'ın 4 gün önce askerlik görevi için İzmir'den Hatay'a gittiği öğrenildi

Hatay'da askerlik görevini yaptığı sırada, merkez üssü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 3 askerden biri olan Piyade Er Eren Taşkın'ın şehadet haberi İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan annesi Dursiniye Taşkın'a verildi. Babasını 7 yıl önce kanser nedeniyle kaybettiği öğrenilen şehidin 1 kız kardeşi olduğu ve annesi ile yaşadığı öğrenildi. 4 gün önce askerlik görevi için Hatay'a giden Taşkın'ın, depremde enkaz altında kalması sonucu şehit olduğu bildirildi. Eren Taşkın'ın şehit olduğu bilgisini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, kurulan taziye çadırında aile, taziyeleri kabul etti.

Şehidin dayısı Ali Kopgel, "Cuma günü askere gönderdik, bugün depremle beraber şehit haberini aldık. Ben saat 19.00'da şehit olduğu haberini aldım, buradan gönderirken görüşmüştük. Daha sonra görüşemedik, biz bunu beklemiyorduk. Cenazemiz yollar açık olursa, yarın ikindi namazına anca yetişecek. Şehidimizi defnedeceğiz inşallah" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı acıkamamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla, 6 Şubat 2023 tarihinde, Hatay'da kahraman silah arkadaşlarımız Ulş. Uzm. Çvş. Hakan Al, P. Er Mert Can Sümbül ve P. Er Eren Taşkın şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."