Deprem bölgesinden gelen çocuklar Karabağlar'da

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, deprem bölgelerinden gelerekek İzmir'e yerleşen ailelerin çocuklarını ağırladı. Karabağlar Kent Konseyi ve Yeter ki İyilik Olsun Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Selvitopu, uzman eğitmenler eşliğinde deney istasyonlarından yararlanan, Uzay ve Havacılık Sergisi'ni gezen çocukların keyifli anlarına eşlik etti.

Ailelerle de sohbet eden ve yaşadıkları afet nedeniyle kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Selvitopu, "Ülke ve toplum olarak acı günlerden geçiyoruz. Bu süreçten en çok sizler ve çocuklarınız etkilendi. Bir anda yaşamlarınız değişti. Karabağlar Belediyesi olarak gerek afet bölgesindikiler, gerekse sizin gibi ilçemize yerleşen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkan Selvitopu, bölgeden İzmir'e gelen çocukları gruplar halinde Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nde ağırlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Çocukların merkezi ziyaretinde Başkan Selvitopu'nun yanı sıra Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Yeter ki İyilik Olsun Derneği Başkanı Özlem Özdemir Yılmaz, konsey yürütme kurulu üyeleri ve dernek yönetcileri de yer aldı.