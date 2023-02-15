Deprem bölgesine yardım götüren Dilay, dönüşte trafik kazasında öldü

Kahramanmaraş'a yardım malzemesi taşıyıp, geri dönüş yolunda Uşak'ta trafik kazası geçiren Dilay Ceviz (31), hayatını kaybetti.

Deprem bölgesine yardım götüren Dilay, dönüşte trafik kazasında öldü
15 Şubat 2023 Çarşamba 14:13

Bornova ilçesinde oturan ve gıda dükkanı işleten Dilay Ceviz, İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri ile birlikte depremzedeler için yardım malzemesi hazırladı. 11 Şubat'ta arkadaşları ile yola çıkan Ceviz, Kahramanmaraş'a hazırlanan yardımları ulaştırdı. Dönüşe geçen grubun içinde bulunduğu Serhat K. (45) idaresindeki kamyonet, dün öğle saatlerinde Uşak'ta kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak tarlaya uçtu. Kazada Dilay Ceviz hayatını kaybetti, arkadaşları Serhat K. ile Mustafa S. (39) ağır yaralandı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, Dilay Ceviz'in cenazesi bugün toprağa verilecek. 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Bucaspor 1928’de Dumlupınar dönemi bitti
Sonraki Haber
Milleyha Kuş Cenneti'ne enkazdan çöp ve moloz taşındı
Karabağlar Belediyesi'nden çok boyutlu destek
Karabağlar Belediyesi'nden çok boyutlu destek
0
Enkazdan çıkarılan yüzlerce can dostu, Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda
Enkazdan çıkarılan yüzlerce can dostu, Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda
0
Depremzedeler, Bornova'nın misafiri
Depremzedeler, Bornova'nın misafiri
0
Gaziemir Belediyesi'nin sağlıkçıları Hatay'da hayatlara dokundu
Gaziemir Belediyesi'nin sağlıkçıları Hatay'da hayatlara dokundu
0
Uzmanından deprem bölgesine 'yer altı suyu' uyarısı
Uzmanından deprem bölgesine 'yer altı suyu' uyarısı
0
Ege Üniversitesi'nden 8 öğrenci, depremde hayatını kaybetti
Ege Üniversitesi'nden 8 öğrenci, depremde hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.