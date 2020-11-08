Deprem moral merkezi: Bornova

6.9 şiddetindeki deprem sonrası hem yıkımların yaşandığı bölgeden, hem de yardım üssüne dönüşen çadır alanlarından bir an olsun ayrılmayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İYİ Parti İzmir Milletvekili TBMM Grup Başkanvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte depremzede vatandaşları ziyaret etti

Yürütülen çalışmalar hakkında İduğ'dan bilgi alan Dervişoğlu, deprem sonrası sürecin Bornova Belediyesi'nin de desteğiyle çok iyi yürütüldüğüne tanık olduklarını ifade etti. İlk andan itibaren hızla aksiyon aldıklarını söyleyen Başkan İduğ, "Önemli öncelikli ihtiyaçların karşılanması ve acilen ulaştırılmasıydı. Biz ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde bunu yapmaya çalıştık" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İYİ Parti İzmir Milletvekili TBMM Grup Başkanvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç ile birlikte ilk olarak Büyükpark içinde Kriz Merkezi'ne dönüştürülen Büyük Park içindeki Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan İduğ, İyi Parti heyetine Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların toplandığı Merkez'de gönüllülerin de desteği ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, tutanakla aldıkları yardımların acil olanlarını ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını, kalanlarını ise koordineli bir şekilde çalıştıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiklerini anlattı.

Miniklerle tiyatro izlediler

Kriz merkezinin ardından Bornova Şehir Stadı ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır alanlarına geçildi. Çadırlarda kalan depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, moral veren ve ne gibi ihtiyaçları olduğunu soran İduğ ve Dervişoğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu(BBŞT) oyuncularının sahnelediği Bremen Mızıkacıları adlı oyunu miniklerle birlikte izledi. Başkan İduğ, Depremzedelere sunulan imkanlarla ilgili bilgi verdiği Müsavat Dervişoğlu birlikte çadır alanında karşılaştığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'le de bir süre sohbet etti.

Bornova'ya teşekkür

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından yardım gelmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "İzmir bu zor süreçte büyük bir kenetlenme örneği gösterdi. Tüm kurumlar işbirliği içinde depremzedelerin yanında yer aldı. Burada vatandaşlarımızı ziyaret etmekle birlikte Bornova Belediyesi'nin de bu süreçte çok önemli çalışma ve yardımlara imza attığını gördük. Depremin ilk anından bu yana özveriyle sahada yer alan Başkan İduğ'a ve Bornova Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hızla aksiyon aldık

Tüm imkanlarını depremin yaralarını sarmak için seferber ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa İduğ ise ilk andan itibaren hızla aksiyon aldıklarını belirterek, "Çabuk hareket etmek çok önemliydi. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e yardım yağdı. Bunların büyük bir kısmı da Bornova'ya geldi. Ancak gelen bu yardımların doğru yerde ve zamanda dağıtılması çok önemliydi. Biz vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç haritamızı sürekli olarak güncelledik ve başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilgili tüm kurumlarla birlikte bu ihtiyaçları karşılamaya çalıştık" diye konuştu.