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Deprem sonrası Buca'da 4 ev boşaltıldı

Deprem sonrası Buca'da 4 ev boşaltıldı
04 Kasım 2022 Cuma 15:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri saat 03:29’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından teyakkuza geçti. 21 ihbara müdahale edilirken, Buca'da da oturulamayacak durumda olan 4 ev boşaltıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Kasım 2022 tarihinde saat 03:29’da kentte yaşanan 4.9 büyüklüğündeki Buca Depremi sonrasında tüm birimleriyle harekete geçti. 30 ilçede 65 itfaiye ekibi devriyeye çıkarak 30 ilçede geniş çaplı hasar tespiti yaptı. Buca, Karabağlar, Gaziemir ilçelerinde çökme, sıva düşmesi, kapı sıkışması, binada çatlak ve tahliye talebi olmak üzere gelen 21 ihbar değerlendiren itfaiye ekipleri gerekli müdahaleleri yaptı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Buca Hasanağa Bahçesi'nde yurttaşlara çorba dağıttı. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hasar tespit raporu İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yıkılan minare için güvenlik önlemi


Depremden dolayı minaresi yıkılan Selahattin Oğlu Camiisi'nin çevresine ekipler güvenlik önlemi aldı. Buca'da oturulamayacak durumda olan 4 adresteki yurttaşlar itfaiye ekiplerinin kontrolü eşliğinde tahliye edildi. Karşıyaka ilçesinde depremden dolayı bina dış cephesinden düşen sıva nedeniyle gerekli güvenlik önlemi alındı. Fevzi Paşa Bulvarı üzerindeki tarihi bir yapının duvarından dökülen taşların tehlikeye neden olmaması için binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı da gerekli çalışma yapmak üzere Fevzi Paşa Bulvarı'na yönlendirildi.

Buca'da evleri tahliye edilen yurttaşlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından battaniye ulaştırıldı.

Etiketler; #izmir #deprem #izmir büyükşehir
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