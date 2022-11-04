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Deprem uzmanı İzmir'i uyardı: Bu iki ilçe taşınmalı!

Deprem uzmanı İzmir'i uyardı: Bu iki ilçe taşınmalı!
04 Kasım 2022 Cuma 09:39

İzmir'de sabaha karşı meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe yol açtı. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının kendisini Kuşadası'ndan uyandırdığını ifade ederek, "Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. Konak'ta bir caminin minaresi yıkılırken 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Normalde Anadolu'da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu'da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz'in açılmasıyla Anadolu'nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu.

"KUSADASI'NDAN BENİ UYANDIRDI"

Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Bölge gerilmektedir. Ancak, İzmir Kırığı henüz sessizdir. Bayraklı, Bornova, Karşıyaka tetikte olsun. Yıkım eşiği M6,7. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası'nda beni uykudan uyandırdı.

İKİ BÖLGE İÇİN UYARI


Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır. Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka-Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı."

Etiketler; #izmir #deprem #izmir depremi #bornova
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