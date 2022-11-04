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Depremde balkondan atlayan gençten acı haber geldi!

Depremde balkondan atlayan gençten acı haber geldi!
04 Kasım 2022 Cuma 15:44

İzmir'de meydana gelen depremde 1. katın balkonundan atlayan 18 yaşındaki Efe Altay Saral ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Efe'nin hayatını kaybettiği öğrenildi

İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral (18), ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastane önünde Efe'nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #deprem #yaralı #haber
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