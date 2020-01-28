Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara AHBAP sahip çıktı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremden Elazığ ve Malatya'da bulunan hayvanlar da etkilendi. Malatya'da evi yıkılan ailenin göçük altında kalan 10 ineğinden canlı kurtarılan 1'i, AHBAP Platformu tarafından satın alındı. 'Afet' adı verilen inek gibi birçok hayvan, tedavilerinden sonra İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilecek.

Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara AHBAP sahip çıktı
28 Ocak 2020 Salı 09:56

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ ve Malatya'daki birçok ev yıkılırken, bölge sakinleri gibi hayvanlar da göçük altında kaldı. Malatya'da evi yıkılan ailenin 10 gebe ineğinden sadece 1'i kurtarılabildi. Omurgasında ve başında yaralanmalar olan gebe inek, sahibi bakamayacak durumda olduğu için AHBAP Platformu tarafından satın alınarak, ahırda tedaviye alındı. Deprem sonrası kurtarılan kedi, köpek, eşek, kuzu gibi birçok hayvan geçici tedaviye alındı. Tedavileri bittikten sonra hayvanlar, toplu olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilecek.Yaralı hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan, barınak sahibi Sibel Çakır, "Hepsine araç ayarlayıp birlikte barınağa getirmek istiyoruz. Enkazda kalan başka hayvanlar da var. Onların kurtarılmasını bekliyoruz. Geldiklerinde barınakta tedavilerine devam edeceğiz ve bizimle yaşayacaklar" dedi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Lise öğrencileri, havada, karada ve su altında cisim tespiti yapabilen radar geliştirdi
Sonraki Haber
6000 Sayılı Kanun mağduru uzman çavuşlar, çözüm bekliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.