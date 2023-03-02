Depremde eşini kaybetti, adalete başvurdu

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde yıkılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda eşi Hemşire Asiye Gül’ü kaybeden Hemşire Abdullah Gül, eşinin ölümünden sorumlu olan tüm görevliler hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup İzmir’de basın açıklamasında bulundu.

FATİH ÖZKILINÇ- Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde yıkılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi’nde eşini kaybeden Birlik Sağlık Sen Temsilcisi Abdullah Gül, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklamasında bulundu. Birlik Sağlık Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen basın açıklamasına Gül’ün yanı sıra Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ve sendika yetkilileri katıldı.

Önemli olan tedbir almak

Basın açıklamasında konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Çok büyük bir deprem yaşadık. Temennimiz odur ki ilerleyen süreçte bu depremlerle karşılaşmayız. Doğal afetler olabilir ama önemli olan daha önceden tedbir alabilmek. Maalesef ülkemizde bu tedbirlerin alındığı söylenemez. Afetlerde can kayıplarımız olmaya devam ediyor. Büyük depremde de pek çok eksikliğimiz ve aksaklığımız var. Biz hiçbir devlet büyüğümüzün ve vatandaşımızın bir ölüme göz yumacak vicdansızlıkta olacağını düşünmüyoruz. Ama bu eksiklikler ve aksaklıkların dile getirilmesi gerekir. Önümüzdeki süreçlerde yaşanabilecek olumsuz süreçlerde bunların tekrar yaşanmaması için çaba harcamamız gerekiyor” diye konuştu.

“Devletin hastanesine gelen olmadı”

Depremde yıkılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda eşi Hemşire Asiye Gül’ü kaybeden kendisi de sağlık çalışanı olan Birlik Sağlık Sen Temsilcisi Abdullah Gül ise eşinin ölümünden sorumlu olan tüm görevliler hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. “Acımız çok büyük, acıyı yaşayan bilir” diyen Gül, “Bu acının asıl sebebinin deprem ve sonrasındaki ihmallerden dolayı kaynaklandığını gören, şahit olan biri olarak buradayım. 6 Şubat gecesi Türkiye’nin en karanlık gecesine uyandık. Eşim o gece Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda nöbetçiydi. Depremden sonra hastaneye gittiğimde yerle bir olduğunu gördüm. Gittiğimiz yer hastane değil de sanki moloz yığını olan bir yerdi. Hastanenin yıkıldığını hemen hemen tüm yetkililere bilgisini verdim. Polislerde sürekli hastane ek binasının yıkıldığını, içerde 80’e yakın vatandaşın olduğunu ve seslerin geldiğine dair anons geçti. Bize 28’inci saatte Ümraniye Belediyesi’nden 10 kişilik bir ekip geldi. Kendi çabalarımızla sekiz vatandaşımızı kurtardık. 28’inci saate kadar yardım çığlıklarımıza rağmen, devletin hastanesi olmasına rağmen yanımıza gelen olmadı” dedi.

“Eşime yedinci gün ulaşabildim”

Depremin yedinci gününde ancak eşinin cansız bedenine ulaşabildiğini ifade eden Gül, “Dördüncü günden sonra vinç ve ekipler geldi. Yedinci güne kadar ne valilikten, ne kaymakamlıktan, ne de sağlık müdürlüğünden bir kişi gelip de halimizi sormadı. Devletin hastanesinde. Yedinci gün İl Sağlık Müdürümüz geldi, uzaktan seyretti ve gitti. Eşime yedinci gün akşam saat 9’da ulaşabildim. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın” şeklinde konuştu.

“Sebep olanların hiç mi sorumluluğu yok”

Gül açıklamalarının devamında ise “Hastanemizin ek binasının 2006 yılında yüzde 40 depreme dayanıksız raporu var. 2016 yılında devletimiz sağ olsun yeni bir hastane yaptı. Depreme dayanıksız raporu olduğu halde, dere yatağına yapılan hastaneyi aktif halde tutan yöneticilerimiz sağ olsun. Bu hastanenin 80 kişiye mezar olmasına sebep olan insanların hiç mi sorumluluğu yok. Sendika olarak 2011, 2012 yılında yaptığımız basın açıklamaları var. ‘Depremler kapımızda, tedbir almak lazım’ demişiz. Bunun için müneccim olamaya gerek yok. Ben durumlarla ilgili şikayet dilekçemi verdim. Adalete olan inancımız sonsuz, hesap vermelerini istiyoruz” dedi.