Depremde görevli kadın itfaiyeci gözyaşları içinde anlattı: Ben artık aynı Pelin değilim”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli Pelin Parlak, depremin ardından Antakya’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ilk ekipte yer aldı. Parlak, “Oradaki insanların neler yaşadıklarına tanık olduğunuzda, normal hayat akışı içerisinde bir şeyleri devam ettiremiyorsunuz. Etmemeli de belki. Ben artık aynı Pelin değilim. Enkazın altından hep birlikte kalkacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli 11 yıllık itfaiye personeli Pelin Parlak, depremin vurduğu Hatay Antakya’da görev aldı. Afetin hemen ardından bölgeye giden ilk arama kurtarma ekibindeki iki kadın personelden biri olan 31 yaşındaki Parlak, 8 günlük görev süresini gözyaşları içinde anlattı. Tanık oldukları karşısında duygu dolu anlar yaşayan, o anları kelimelere dökmekte zorlanan Parlak, “Oraya giden ve gelen insanların bir daha aynı kişi olacağını düşünmüyorum. Duygusal anlamda çok farklı şeyler yaşadık. Ben artık aynı Pelin değilim” dedi.



Enkazda depremzedelere ulaştılar

3,5 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Pelin Parlak, “Bölgeye gittiğimizde hemen arama kurtarma çalışmalarına başladık. En ufak ses alınan yerde çalışmalarımız yoğunlaştı. Amacımız birilerini enkaz altından canlı kurtarmaktı. Birine daha dokunabilmek, birinin sesini duyup ona yardımcı olmaktı derdimiz. Enkalardan ulaşıp sağ salim çıkardıklarımız da oldu” diye konuştu.



“Hepimiz elimizden geleni yaptık”



Çok zor anlar yaşadıklarını anlatan Parlak, “Sürekli artçı depremler yaşanıyordu, ikinci büyük depremi orada yaşadık. Riskli bir ortamdı. Çalışırken tedirgindik ama kendi güvenliğimizi sağlayıp olabildiğince hızlı şekilde enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştık. Hiç birimiz ‘Burada bana bir şey olur’ diye düşünmedi, herkes elinden geleni yaptı” dedi.



“Her şeye rağmen çalışmaya devam edeceğiz”



Antakya’da hayatı boyunca deneyimlemediği şeylere tanık olduğunu vurgulayan Pelin Parlak, şunları söyledi: “Hatay’da yaşadıklarımız, tanık olduğumuz felaketin ardından İzmir’e döndüğüm zaman kaygı yaşamaya başladığımı fark ettim. Kızım var, onun için de endişelenmeye başladım. Her şeye rağmen çalışmaya devam edeceğiz. Biz şimdi ekip olarak yapabileceklerimize, olası depremlerde daha çok insana yardımcı olabilmek adına profesyonelleşmek için almamız gereken eğitimlere odaklandık.”



“Enkazın altından hep birlikte kalkacağız”



Yaşadıklarını anlatırken sık sık duygulanan Parlak, “Hatay’da insanlar enkazların başında ateş yakarak, yakınlarını bekliyorlardı. Enkaz atında kalan yakınlarının kurtarılmasını bekleyenler bizden daha metanetliydi. Bize çok yardımcı oldular. Gerçekten hepimiz insanüstü bir çaba gösterdik ama keşke daha fazlasını yapabilseydik. Birine daha müdahale etmek, birinin hayatını daha değiştirmek için keşke benden iki tane olsaydı dedim. İzmir depremin ardından bu kadar büyük çaplı ilk görev aldığım afetti. O nedenle ayrı bir noktada. Orada birçok insana dokunma fırsatı buldum. Oradaki insanların neler yaşadıklarına tanık olduğunuzda, normal hayat akışı içerisinde bir şeyleri devam ettiremiyorsunuz. Etmemeli de belki. Enkazın altından hep birlikte kalkacağız” dedi.



Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yaklaşık 300 personel bölgede görev aldı. İtfaiye ekiplerinin bir kısmı hala görevde.