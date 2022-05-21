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Depremde hasar gören İzmir Büyükşehir binası yıkılıyor!

30 Ekim depreminde hasar gördüğü için boşaltılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak’taki ana hizmet binası yıkılıyor. Yıkımın tamamlanmasının ardından alana başkanlık ve belediye meclis salonunun bulunacağı daha küçük bir yapının inşa edilmesi planlanıyor

Depremde hasar gören İzmir Büyükşehir binası yıkılıyor!
21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:47

Depremde zarar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ana hizmet binasında yıkım süreci başladı. Asbest önlemlerini alan yüklenici firmanın, çalışmaları 90 gün içerisine tamamlaması planlanıyor. Asbest söküm işleri, “Asbest Söküm Sertifikası”na sahip personel tarafından yapılıyor. Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Kanunu, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması yönetmeliğine harfiyen uyuluyor. 

Mimari proje yarışması açılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkımın ardından alanı daha küçük bir yapıyla değerlendirecek. Yeni bina mimari proje yarışması ile belirlenecek. Kamusal, kültürel ve sanatsal işlevlerle desteklenmesi amaçlanan proje, yakın çevreyi içeren kentsel tasarım ölçeğinde, katılımcı bir yöntemle ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları gibi kentli paydaşların katkılarına açık olacak. İki aşamalı yarışmaya ulusal ve uluslararası arenadan katılım sağlanabilecek. 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yıkılacak binanın yerine başkanlık ve belediye meclis salonunun bulunacağı, tarihi meydanla uyumlu daha küçük bir yapı planlandığını açıklamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın projelerine 1966 yılında açılan “Mimari Proje Yarışması” ile karar verilmişti. Binanın inşaatı 1968 yılında başlamış ancak açılışı 1982 yılında yapılmıştı.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #bina #yıkım
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