Depremde yitirilen canlar için İzmir’den “sessiz çığlık” yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için başlatılan “Sessiz Çığlık” buluşmasına katıldı. Çok büyük acıların yaşandığını belirten Soyer, “Bu acılar kader olmadığı için sebeplerini ortadan kaldırmak mümkün. Dirençli kentler yaratmak, dirençli bir ülke yaratmak mümkün. Bunu yapmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Deprem Koordinasyonu tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden on binlerce kişiyi anmak için 6 Mart'ta başlayan “Sessiz Çığlık” buluşmasına katıldı. 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 kişi anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bayraklı Deprem Anıtı’ndaki buluşmada, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da yer aldı. Katılımcılar hayatını kaybeden depremzedeler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

“Unutmamalıyız”

Deprem felaketinde çok büyük acıların yaşandığını belirten Başkan Tunç Soyer, “Depremde ölmek kader değil. Depremde ölmemek için yapılacaklar var. Yapılması gerekenler var. Bu büyük felaket, büyük bir faciaya dönüşmeyebilirdi. Yanlış politikalar, yanlış tercihler sonucu yaşandı bütün bunlar. Bunun için yapılması gereken şey; unutmamak. Bu memlekette yaşayan herkesin hafızasını diri tutmak için, yaşanan acıları unutturmamak, sebepleri üzerine kafa yormak için çabalayan herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimse enseyi karartmasın. Bu acılar kader olmadığı için sebeplerini ortadan kaldırmak mümkün. Dirençli kentler yaratmak, dirençli bir ülke yaratmak mümkün. Bunu yapmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Dışarıda birileri var”

İzmir Deprem Koordinasyonu adına konuşan Helil İnay Kınay da “Yaşadığımız her depremde, enkaz altında ‘Sesimi duyan var mı’ cümlesini duyardık. Bu afette ‘Dışarda bizi duyan var mı’ dendi. Depremin birinci ayında, 6 Mart’ta biz dışarda ‘bu sesi duyuyoruz, buradayız, bütün acıları paylaşıyoruz. Bu acı hepimizin acısı diyerek’ sessiz çığlıklarımızı paylaştık. Enkazın altından duyulamayan ses olmak istedik. Ellerimizi bırakmıyoruz demek istedik. Bugün burada depremde sesini duyuramayanların sesi olmak için, enkazdan duyulamayan sesi bizlerin duyduğunu, burada olduğumuzu, dışarda birilerinin olduğunu paylaşmak için buradayız. Birbirimizin elini bırakmayacağız” dedi.

Adıyaman’dan gelen depremzede yaşadıklarını anlattı

Adıyaman’dan İzmir’e gelen depremzede Abidin Harputluoğlu ise yaşanan sorunlara değinerek, şunları söyledi: “Deprem öldürmedi. Bölgeye çok geç yardım geldi. İnsanlar donarak öldü. Umarım kimse böyle bir şey yaşamaz. Ben depremden sonra İzmir’e geldim. Bedensel engelliyim. Başkanımıza teşekkür ediyorum, bana hayatımı kolaylaştırması için akülü araba tahsis etti.”

Konuşmaların ardından Başkan Soyer İzmir Deprem Anıtı’na karanfil bıraktı. Katılımcılar da mum yakarak ve karanfil bırakarak depremzedeleri andı. 6 Mart’ta başlatılan Sessiz Çığlık buluşması, 16 Mart saat 20.00’de Gündoğdu Meydanı’ndaki nöbetle son bulacak.