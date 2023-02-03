Depremden korkan çocuklara terapi

Gaziemir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde uygulanan Çocuklarla Grup EMDR Terapisi'yle, deprem korkusu yaşayan çocuklara psiko-sosyal destek veriliyor, kaygılarından kurtulmaları sağlanıyor

Son yıllarda İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde yaşanan depremler, çocuklar başta olmak üzere her yaşta bireyde psikolojik sorunlara yol açıyor. Gaziemir Belediyesi de deprem nedeniyle kaygı bozukluğu yaşayan çocuklara psiko-sosyal destek sağlıyor. Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen grup çalışmasında Uzman Psikolog Yağmur Cumert, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından geliştirilen Çocuklarla Grup EMDR Terapisi'ni, deprem korkusu olan çocuklara uyguluyor. Terapide çocukların deprem korkusuyla başa çıkabilmeleri için kaynak çalışmaları, güvenli yer çalışması ve duyarsızlaştırma çalışmaları yapılıyor. Bu terapiyle, deprem korkusu yaşayan çocukların korkularını ve kaygılarını aşması amaçlanıyor. Çocuklarla Grup EMDR Terapisi, Kadın Danışma Merkezi'nde ve Cumhuriyet Semt Evleri'nde yeni gruplara uygulanmaya devam edecek.

Depremden psikolojik olarak etkilenen çocuklarda korku, endişe, panik hali, anne babadan ayrılmayı istememe, sık uyanma, uykuda sıçramalar, kâbus görme gibi problemler görüldüğünü ifade eden Uzman Psikolog Yağmur Cumert, "Ülkemizde son zamanlarda maalesef birçok deprem yaşanmakta. Bu depremler yetişkinlerin ve çocukların ruh sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Depremlerden sonra özellikle çocukların korkularında artış gözlemlenebilmektedir. Çocuklarda, yalnız uyumayı ve yalnız kalmayı istememe, uyku bozuklukları, küçük bir hareketten bile korkma durumu, ağlama isteği, yoğun bir huzursuzluk hissi, depresyon, deprem anını unutamama, karanlıktan ve okula gitmekten korkma davranışları görülebilir. Bazen de çocukların davranışlarında alt ıslatma, bebek gibi davranma, parmak emme, anne ve babaya yakın temasta durmayı çoğunlukla tercih etme gibi gerilemeler olabilir. Deprem nedeniyle sorun yaşayan çocuklara, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından geliştirilen "Çocuklarla Grup EMDR Terapisi'ni uyguladık. Bu çalışmayla, çocukların korkularının ve depremle ilgili rahatsızlık düzeylerinin azaltılmasını, daha stabil ve regüle hale gelmelerini hedefliyoruz" diye konuştu.