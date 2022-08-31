Depremlerle ilgili önemli açıklama: 6.6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var!

Kuşadası'nda üst üste olan ve İzmir'de de şiddetli bir şekilde hissedilen depremlerle ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklama yaptı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 14 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "30 Ekim 2020 de Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırılmasıyla oluşan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi olmuştu. Gümüldür Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün peş peşe olan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6.6 olarak biliniyor" dedi.

30 Ekim'de Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan fayın kırıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Şimdi ise adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var" diye konuştu.