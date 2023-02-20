Depremzede çocuklara oyuncak ve kitap

Bornova Belediyesi depremzede çocuklar için oyuncak ve kitap bağışı kampanyası başlattı. Atatürk Kütüphanesi ve Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde toplanan oyuncak ve kitaplar, Bornova Belediyesi'nin deprem bölgesinde kuracağı 6 çadır kentte çocuklara dağıtılacak.

Depremden etkilenen çocuklara destek olmanın önemine vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Çocuklarımızın pek çoğu belki de deprem diye bir şeyin varlığından bile haberdar değillerdi. Bu gerçekle sarsıcı bir şekilde karşılaştılar. Ailesinden kayıplar yaşayan, kayıp yaşamasa bile en güvenli bildiği evinin, yuvasının, okulunun yıkıldığını gören çocuklarımız oldu. Bu travmayı tamir etmek, yaşamla yeniden sağlıklı ilişki kurmalarını sağlamak için de elbirliği ile çalışacağız" dedi.

Birlikte atlatacağız

Deprem bölgesinde Bornova Belediyesi olarak hafta başından itibaren toplam 2 bin 500 çadırdan oluşan 6 çadır kent kuracaklarını hatırlatan Başkan İduğ, "Topladığımız oyuncak ve kitapları bu çadır kentlerde kalacak çocuklarımıza dağıtacağız. Umarım yaşadıkları travmayı atlatmalarında bir katkımız olur" diye konuştu. Başkan İduğ, depremin ilk gününden itibaren yardıma koşan Bornovalıları şimdi de çocuklara destek olmaya çağırdı.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği oyuncak ve kitap bağış kampanyasına katılmak isteyenler Atatürk Kütüphanesi ve Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ne yeni ve eski oyuncakları teslim edebiliyor.

Oyuncak ve kitap bağışı için gelenler ise duygularını şöyle dile getirdi.

Emir Semerci Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi: Herkes depremzedeler için bir şeyler gönderiyordu ben de oradaki arkadaşlarıma kendi kitaplarımdan göndermek istedim. Geçmiş olsun Türkiye.

Elif Muhtaroğlu (Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi): Bornova Belediyesi depremzede çocuklar için kitap ve oyuncak bağışı topluyor. Ben de üniversite öğrencisi olarak bu bağışları yaptım. Tüm Bornova'da yaşayan insanlardan şunu istiyorum. O çocuklar kendilerini daha iyi hissedebilmek için oyuncaklara, kitaplara ihtiyaç duyuyorlar. Herkesten bağış yapmasını bekliyorum. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun.

Ben Gökçen Güney (Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi): Ülkemiz çok zor günler anlattı. Bunun etkileri hala devam ediyor. Bunun üstesinden hep birlikte gelmek adına yeniden hayata tutunmaya çalışan çocuklar için oyuncakları kitapları hep beraber topladık. Halkımızın da desteğiyle daha fazlasını toplamak, hep bareber bu zor günlerimizi atlatmak için yardımınızı bekliyoruz.