Depremzede çocukların oyuncakları İzmir'den

İzmir'de meslek liselerindeki öğrencilerce üretilen 1486 oyuncak ile halk eğitim merkezlerinde üretilen 640 oyuncak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu afet bölgesindeki çocuklara ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı meslek liseleri ile halk eğitim merkezlerinde, depremzede çocuklar için oyuncak üretiliyor. Bu kapsamda Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 75'i dolgu oyuncak, 61'i kukla, toplam 136 oyuncak, Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 350 oyuncak, Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 124'ü patent başvurusu yapılmış olan 1000 oyuncak üretildi.

Kentin çeşitli bölgelerindeki halk eğitim merkezlerinde de çok sayıda oyuncak üretimi yapıldı. Dikili'de 20, Selçuk'ta 30, Konak'ta 100, Aliağa'da 112, Menderes'te 120, Narlıdere'de 8, Gaziemir'de 15, Ödemiş'te 15, Balçova'da 100, Karşıyaka'da 100, Bayındır'da 10, Urla'da 10 olmak üzere halk eğitim merkezlerinde üretilen toplam 640 oyuncak, bölgeye gönderildi. Kukla, örgü bebekler, hayvan figürleri gibi binlerce oyuncağın üretildiği kentte, öğretmen ve öğrenciler çocukların yaralarını sarmaya çalışıyor.

DOWN SENDROMLU VE OTİZMLİ KURSİYERLERDEN ÜRETİM

Gaziemir Halk Eğitim Merkezi'nde otizm ve down sendromlu bireyler de oyuncak üretimine katkı sağladı. Moda Tasarımı öğretmeni Ayşe Arda, "Depremzedelerimiz için ilk olarak giyim atölyemizde eşofman, battaniye diktik. Daha sonra özel gereksinimli kursiyerlerimiz ile birlikte oyuncak üretmeye başladık" dedi. Kursiyerlerden down sendromlu Songül Çelenk (40) ise "Depremzede kardeşlerimize oyuncak ayılar yapıyoruz. Allah, hayrımızı kabul etsin, Deprem nedeniyle çok üzgünüz" diye konuştu.