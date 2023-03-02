Depremzede köpek İzmir'de yaşayacak

Gaziemir Belediyesi, depremde sahipleri hayatını kaybeden ve İyilik Takipçileri Platformu tarafından Hatay'dan İzmir'e getirilerek yeni bir yuvaya kavuşturulan köpeğin tedavisini ve kontrollerini yaptı.

Türkiye'nin 10 kentinde büyük bir yıkıma yol açan deprem, insanların yanı sıra hayvanların da hayatlarını alt üst etti. Deprem nedeniyle birçok hayvan hayatını kaybederken birçoğu da sahipsiz kaldı. Bunlardan biri de Hatay'da sahiplerinin yaşadığı evin enkazında günlerce bekleyen, ailenin öldüğünün anlaşılmasının ardından İzmir'e getirilen köpek. Enkazda sahiplerini ararken çekilen videosuyla insanların yüreğini sızlatan köpek, İyilik Takipçileri Platformu tarafından koruma altına alınarak İzmir'e getirildi. Burada sahiplendirilerek yeni bir yuvaya kavuşturulan köpeğe Vefa ismi verildi. Vefa'nın tedavi ve aşıları Gaziemir Belediyesi'nin veteriner hekimleri tarafından yapıldı. Köpeğin muayenesini yapan belediyenin veterinerleri, Vefa'nın kulağındaki yaranın bakımlarını yaptı. Hekimler, köpeğin salgın hastalıklardan korunması için aşı ve vücudunun güçlenmesi için vitamin takviyesi yaptı. Veteriner hekimler, düzenli aralıklarla Vefa'nın aşılarını ve kontrollerini yapacak.