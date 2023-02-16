Depremzede Üniversite Öğrencileri İkinci Bir Mağduriyet Yaşamasın

İzmir Ekonomi Üniversitesinde kurulan Deprem Dayanışması isimli öğrenci topluluğu, depremzede öğrencilerin okul kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi ve özel haklar tanınması için bir imza kampanyası başlattı.

Toplanan çok sayıda imzayı rektörlüğe teslim eden topluluk üyeleri, Üniversitenin de bu konuda bazı çalışmaları olduğunu ifade ederek “Bizler de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bulunabileceği katkılara fikir vermesi açısından aşağıdaki konuların dikkate alınmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin rektörlüğe ilettiği talepler şöyle:

Depremzede öğrenci arkadaşlarımızın bahar dönemi ücretlerinden muaf tutulması, İhtiyaç durumuna göre 2023-2024 akademik yılı güz dönemi ücretlerinde muafiyet durumunun değerlendirilmesi,

Depremzede öğrenci arkadaşlarımıza 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi kayıtlarını ücretsiz dondurabilme hakkı tanınması,

Depremzede arkadaşlarımıza yemek bursu sağlanması,

Uygunluk durumuna göre depremzede öğrencilerin uygun görülecek süre ile yurtta ücretsiz barınmalarının sağlanması, uygun olmaması halinde bu arkadaşlarımıza miktarda kira desteği sağlanması,

Depremzede öğrenci arkadaşlara ders seçimi tarihleri konusunda daha esnek olanaklar sunulması,

Okulumuzun ihtiyaç duyan öğrenci arkadaşlarımıza ücretsiz psikolojik destek sağlaması, bu hususta öğrenci arkadaşlarımıza ulaşılması