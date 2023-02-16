Depremzede Üniversite Öğrencileri İkinci Bir Mağduriyet Yaşamasın

İzmir Ekonomi Üniversitesinde kurulan Deprem Dayanışması isimli öğrenci topluluğu, depremzede öğrencilerin okul kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi ve özel haklar tanınması için bir imza kampanyası başlattı.

Depremzede Üniversite Öğrencileri İkinci Bir Mağduriyet Yaşamasın
16 Şubat 2023 Perşembe 13:18

Toplanan çok sayıda imzayı rektörlüğe teslim eden topluluk üyeleri, Üniversitenin de bu konuda bazı çalışmaları olduğunu ifade ederek “Bizler de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bulunabileceği katkılara fikir vermesi açısından aşağıdaki konuların dikkate alınmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin rektörlüğe ilettiği talepler şöyle:

Depremzede öğrenci arkadaşlarımızın bahar dönemi ücretlerinden muaf tutulması, İhtiyaç durumuna göre 2023-2024 akademik yılı güz dönemi ücretlerinde muafiyet durumunun değerlendirilmesi,

Depremzede öğrenci arkadaşlarımıza 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi kayıtlarını ücretsiz dondurabilme hakkı tanınması,

Depremzede arkadaşlarımıza yemek bursu sağlanması,

Uygunluk durumuna göre depremzede öğrencilerin uygun görülecek süre ile yurtta ücretsiz barınmalarının sağlanması, uygun olmaması halinde bu arkadaşlarımıza miktarda kira desteği sağlanması,

Depremzede öğrenci arkadaşlara ders seçimi tarihleri konusunda daha esnek olanaklar sunulması,

Okulumuzun ihtiyaç duyan öğrenci arkadaşlarımıza ücretsiz psikolojik destek sağlaması, bu hususta öğrenci arkadaşlarımıza ulaşılması

Önceki Haber
Osmangazi Üniversitesi 282 kişi alacak
Sonraki Haber
17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nden deprem tepkisi: Acılara sebep olanlardan hesap sorulacak
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nden deprem tepkisi: Acılara sebep olanlardan hesap sorulacak
0
Batur'dan deprem mağduru vatandaşlara: Sizin için buradayız
Batur'dan deprem mağduru vatandaşlara: Sizin için buradayız
0
Başkan Sandal, afet bölgesinde!
Başkan Sandal, afet bölgesinde!
0
İzmirli gönüllülerin mesaisi sürüyor
İzmirli gönüllülerin mesaisi sürüyor
0
İzmir’den afet bölgesine uzanan yardım koridoruna destek yağıyor
İzmir’den afet bölgesine uzanan yardım koridoruna destek yağıyor
0
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden deprem bölgesindeki çiftçilere yem desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden deprem bölgesindeki çiftçilere yem desteği
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.