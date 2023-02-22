Depremzede vatandaşlara Seferihisar'da "Psiko- sosyal Market"

Seferihisar Belediyesi Aile Danışmanlığı'nın çatısı altında afet travma deneyimli gönüllü psikiyatrist, psikologlardan oluşan bir ekip deprem şokunu yaşayan vatandaşlara ve çocuklara destek oluyor

Seferihisar Belediyesi Aile Danışmanlığı'ndan Sosyolog- Uzman Aile Danışmanı Şükran Tozduman, ilk iki hafta marinada Psiko-sosyal market kurularak burada depremzedelere hem bölgenin tanıtıldığını hem de psikolojik ilk yardım desteğinin sağlandığını belirtti. Depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla gönüllülerle birlikte çalıştıklarını söyleyen Tozduman bundan sonra ki süreçte ise artık ihtiyacı olan deprem mağdurlara bire bir psikolojik destek verileceğini anlattı.

Dayanışma çatısı altında belediye bünyesindeki psikologlar tarafından özel eğitilen personelin depremzede vatandaşlar için çalışmalarını sürdüreceğini açıklayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "İlçemize gelen misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyemiz gönüllü vatandaşlarımız ile birlikte gece gündüz çalışmaktadır. Seferihisar'a gelen depremzedeler için uzman kadrolarımız kaldıkları yerlerde ziyaretlerini sürdürmeye devam edecek. Deprem mağduru vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek adına elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İlk günden bu yana depremzedelerimizin yanında olduk ve her zaman olacağız" diye konuştu.