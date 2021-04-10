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Depremzede yaşlı kadına bu yapılır mı?

İzmir depreminde evi hasar gördüğü için bir okulun bahçesindeki konteynere yerleştirilen 93 yaşındaki Müşerref Yardaş’a okuldan elektrik bağlandı, iki ayda 530 TL fatura çıkarıldı. Faturaları ödeyemeyen Yardaş, karanlığa mahkûm edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuyla bizzat ilgileneceğini söyledi

Depremzede yaşlı kadına bu yapılır mı?
10 Nisan 2021 Cumartesi 11:50

İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybederken, birçok yurttaşın evi de hasar gördü. Evi hasar gören yurttaşların bir kısmı konteynerlere yerleştirildi. Konteynere yerleştirilen yurttaşlardan birisi de Karaburun Yaylaköy’de yaşayan ve güçlükle ayakta duran 93 yaşındaki Müşerref Yardaş.

Depremden yaklaşık iki ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen yetkililer, Yardaş’ın evine ağır hasarlı raporu verdi. Yardaş’ın ağır hasarlı evde kalmasının riskli olduğunu raporlaştıran yetkililer, yaşlı kadını Yaylaköy’de kullanılmayan Yayla İlkokulu’nun bahçesine konulan bir konteynere yerleştirdi. Yaklaşık 2 aydır bu konteynerde yaşayan Yardaş, kendisine gelen elektrik faturaları sonrası büyük şok yaşadı. Gediz Elektrik tarafından okuldan çekilen elektrik hattına ilk ay 262 TL, ikinci ay 268 TL olmak üzere, toplam 530 TL’lik bir fatura kesildi. Yaşlılık aylığı dışında hiçbir geliri olmayan Yardaş, faturaları ödeyemedi. Gediz Elektrik elektriği kesti, yaşlı kadın karanlığa mahkûm edildi.

BirGün’e konuşan Müşerref Yardaş, bu yapılanın vicdana sığmadığını dile getirerek şunları söyledi: “Depremden sonra geldiler ve evimi mühürleyip beni çıkardılar. Evimin çok ağır hasar gördüğünü söylediler. Sonra beni bu konteynere koydular. Elektriğini okula bağlamışlar. 500 liradan fazla fatura geldi. Benim ödeyecek durumum yok. Bu yaştan sonra ben ne yaparım? Bir tek yaşlılık aylığım var, başka hiçbir gelirim yok. Tek başınayım, ayakta durmakta zorlanıyorum. Yaşlılıktan önümü bile zor gördüğüm bu dönemde bir de üstüne elektriksiz kaldım ve karanlık olan dünyam daha da karardı. Bu yapılan bana reva mıdır?”

BAŞKAN SOYER DEVREDE

Haberin duyulması üzerine Twitter hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, buna müsaade edemeyeceklerini belirterek konuyla bizzat ilgineceğini söyledi.

Etiketler; #izmir #izmir depremi #yaşlı konteyner #yaşlı konteyner elektrik
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