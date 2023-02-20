Depremzedeler için antika ve kitap mezadı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen, 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında, yurt içi ve yurt dışından bölgeye yardımlar gönderildi. Depremzedeler için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ayni ve nakdi yardım kampanyaları yapılırken, İzmir'de kitap ve antika mezadı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Antika Çarşısı'nda depremzedeler için mezat yapıldı. Mezatta, antikaseverlerin, koleksiyonerlerin ve Kemeraltı Antika Çarşısı esnafının bağışlarından oluşan eserler, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere satışa sunuldu.

Antikacı Erkan Sert'in sunduğu mezatta oyuncaktan cam ve seramik parçalara, bakkaliye eşyalarından pul koleksiyonuna, tarihi işlemeli tabaklardan Meksika yapımı pipoya kadar onlarca ürün antika meraklılarıyla buluştu. Özel imalat puf koltuklar, antikaseverlerin en çok teklif verdiği ürün olarak öne çıktı. Ayrıca, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki eski Sümerbank fabrikasında üretilen orijinal poşetinde kullanılmamış çarşaf ise mezada katılanların ilgisini çekti. Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar'ın sunduğu kitap mezadında ise aralarında Oğuz Atay, Edip Cansever gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin ilk baskı ve imzalı kitapları okurlarla buluştu. Mezatta ayrıca çocuk kitaplarıyla yerli yabancı yazar ve şairlere ait yaklaşık 100'e yakın eser yer aldı. Her iki mezatta elde edilen gelir depremzedelere gönderilmek üzere yardım kuruluşlarına bağışlandı.

'MEZATIN HER KURUŞU DEPREMZEDELERE GÖNDERİLİYOR'

Erkan Sert, 7 yıldır mezat düzenlediğini belirtti. Sert, 3 yıl önce de İzmir depremi sonrası yardım amaçlı mezatlar yaptıklarını söyleyerek, "İlk amacımız depremzede kardeşlerimiz, arkadaşlarımız için mümkün olduğunca faydalı işler yapmak. Yardım amacıyla bu sene düzenlediğimiz ikinci mezadımız. Eğer bir yaraya küçük bir merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Mezadın amacı yardım toplamak olduğu için ürün ayırmıyoruz. Genel anlamda iyi koleksiyonerlerin iyi ürünleri var. Cam ve porselen eşya, özellikle son dönemde oyuncak ve bakkaliye var. Depremzede vatandaşlara yardımcı olmanın yanı sıra antikaseverleri de bir arada tutmak istedik. Buradaki mezatta bir kuruşu dahi sekmeden yardım kuruluşlarına aktarıyoruz" dedi.

'ÜRÜNLER BAĞIŞLARDAN OLUŞUYOR'

Mezattaki ürünleri de anlatan Sert, "Biz burada sadece aracı oluyoruz ve yerlerine ulaştırıyoruz. Mezada çıkan ürünlerin hepsi bağışlanmıştır. Zaten maddi bağış kabul etmiyoruz. Bağışçılarımızdan ürün istiyoruz. Gelen ürünleri burada değerlendirerek yardım kuruluşlarına iletiyoruz. Mezatların devamı gelecek. Oradaki yaralarımız kolay kapanmayacak, arkadaşlarım, dostlarım yaşıyor. Onlarla irtibat halindeyim. Bu mezatları iki haftada bir mümkün olduğunca yapmaya çalışacağım. İzmir halkı da buna oldukça duyarlı. Geçen hafta yaptığımız mezatta normalde 100-125 liraya sattığımız çevirmeli masa telefonu 1000 lira açılışla satıldı. Bu ürününün pahalılığı ya da nadide olmasını değil İzmir insanının bonkörlüğünü gösterir" ifadelerini kullandı.

ANTİKA MERAKLILARI, YARDIM İÇİN BULUŞTU

Onlarca parçanın bulunduğu mezada, halk ilgi gösterdi. Mezada katılanlar Kemeraltı Antika Çarşısı'nı doldururken hem eser bağışlayanlar hem de alanlar bir araya geldi. Mezada eser bağışlayan Emir Çelebi, "Kendime ait hobi ve antika eserleri getirdim. Dünya Kupası ve Fransa Milli Takım oyuncusu figürlü bir saati hayır amaçlı satılması için getirdim. Memleketimizdeki depremin yaralarının sarılması için bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik" dedi.

Mezada katılanlardan Alper Tunga Dost, antikalara, eski materyallere meraklı olduğunu belirterek, "Bu mezadı her hafta takip ediyorum. Bu hafta bizim için çok daha önemli. Çünkü depremzedelere yardım amacıyla yapılacak. İlgi alanım olan ürünleri inceleyeceğim. Birkaç tane ürünü beğendim. Mezada katılarak satın almaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.