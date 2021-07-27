Depremzedeler tepkili: Rize'ye var İzmir'e yok!

İzmirli depremzedeler, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de sel ve heyelandan etkilenen alanların afet bölgesi ilan edilirken kendi taleplerinin ise hala karşılanmamasına tepki gösterdi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından evleri yıkılan, hasar alan depremzedeler seslerini duyurmak için 31 Temmuz Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda oturma eylemi yapmaya hazırlanıyor. Depremin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen hala talepleri karşılanmayan depremzedeler, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize’de etkili olan sağanak yağışın ardından sel ve heyelandan etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edilirken 30 Ekim’de yaşanan depremin ardından İzmir’in afet bölgesi ilan edilmemesine ise tepkili.

Devlet bunu yapmaya muktedir

İzmirli depremzedelerin 9 aydır bir sonuç alamadığını ifade eden İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, “9 aydır çeşitli siyasi parti temsilcileriyle görüşüyoruz, taleplerimizi anlatıyoruz bize ‘haklısınız’ diyorlar ama sonuç alamıyoruz. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Ak Partili Milletvekilleri İle görüşüyoruz ama sonuç alamıyoruz. Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır Bey ile görüşüyoruz bize ‘haklısınız, deprem komisyonu olarak bizde iki yıllık geri ödemesiz 18 yıllık kredi istedik ama bu maddi imkânlarla ilgili’ diyor. Tamam, maddi imkân yokta ben depremzedeyim. Maddem maddi imkân yoktu şimdi Rize’deki afet sonrası maddi imkân nasıl oldu? Şimdi Rize’yi afet bölgesi ilan ettiler, Allah rahmet eylesin orada da yaşamını yitirenler oldu ama İzmir depreminde yüzün üzerinde insan vefat etti. Biz bu eylemi daha önceden tertip etmiştik bunun üzerine Rize’nin afet bölgesi ilan edilmesi tuzu biberi oldu. Bize küfür edermiş gibi oldu. Rize, afet bölgesi ilan edilmesin demiyoruz ama bizim yaşadığımızın farklı bir türünü yaşadılar. Biz kimsenin böyle bir felaket yaşamasını da istemeyiz. Bize oldu ona da olsun demeyiz. İzmir’e bir şey vermedik ama Rize’yi biz yeniden inşa edeceğiz denilmemeli. Rize’yi inşa edebilirsiniz. Devlet bunu yapmaya muktedir. Ama İzmir'deki insanlarda insan” dedi.

Depremzedeyiz biz

Depremzedelerin taleplerinin bugüne kadar karşılık bulamadığını belirten Özkan, “Ben depremden önce evimi 450 bin TL’ye evimi satamıyordum. Şimdi ben evimi müteahhitten 450 bin TL’ye tekrar satın alacağım. Devletimiz depremzedelere yüzde 30 oranında bir emsal artışı vermeli. Bu rant yaratmaz. Ben ölmüşüm ne rantı? Bu yüzde 30’luk emsal artışı benim müteahhide vereceğim 450 bin TL’yi 200 bine kadar düşürür. Kalan 200 bin TL’yi de devletimiz bize iki yıl ödemesiz 18 yıl geri ödemeli olarak sıfır faizle bir imkân versin. Konutlarımızı TOKİ yapsın biz TOKİ’ye borçlanalım. Biz illa müteahhide yaptırmak gibi bir isteğimiz yok. Biz sadece evlerimizi yaptırmak istiyoruz. Biz depremzedeyiz. Kentsel dönüşümcü değiliz. Bizi kentsel dönüşümcü olarak görüyorlar” diye konuştu.