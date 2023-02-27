Depremzedelerden çadırlı, kefenli emsal tepkisi

30 Ekim depremi sonrası Bayraklı'daki hasarlı konutların dönüşümü için alınan emsal artış kararına ilişkin İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin "yürütmeyi durdurma" kararı vermesinin ardından yüzlerce depremzede çadır kurup, kefen giyip kararı protesto etti. Depremzedeler, emsal kararını yargıya taşıyan TMMOB'a tepki gösterdi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminin ardından İzmirli depremzedelerin yeniden evlerine kavuşabilmeleri için gündeme gelen ve gerek siyasi partiler gerekse odalar bazında kentte tartışmalara neden olan Bayraklı'da emsal artışı konusunda geçtiğimiz hafta İzmir 5. İdare Mahkemesi, "yürütmeyi durdurma" kararı vermişti. Kararın ardından İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği(İZDEDA), düzenlediği basın açıklamasında yüzlerce İzmirli depremzede kararı protesto ederek emsal kararını yargıya taşıyan Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB)'a tepki gösterdi. Çadır kuran, kefen giyen depremzedeler; "Mahkeme emsale 'dur', mezara 'gir' dedi", Mahkeme emsale 'dur', çadıra 'gir' dedi", "Tek derdimiz evimiz", "Sağlam evimi yıktı, arsa payımı elimden aldı, geriye ne kaldı", "Emsal depremzedelerin can suyu" yazılı dövizler açan depremzedeler, çadır kurup kefen giyerek yetkililere "İzmirli depremzedeleri unutmayın" çağrısı yaptı.

"28 ay öncesine döndük"

İZDEDA binası önünde gerçekleşen açıklamada konuşan Başkan Haydar Özkan, "30 Ekim 2020'den bu yana sadece Bayraklı bölgesinde 2 apartmanın inşaatı bitti, 75 adet ruhsat alındı, Buca bölgesinde ve diğer ilçelerimizde 10 adet inşaatımız devam etmekte. Bu inşaatlar belediyeden almış olduğumuz EMSAL ARTIŞI sayesinde hareketlendi. Mahkemenin almış olduğu yürütmeyi durdurma kararı haberi bizleri yıktı, yolumuzu kapattı, umut ışığımızı söndürdü. Oysaki emsal artışı ve kredi faiz'lerinin çok olmasa da aşağı çekilmesiyle belediyelerimiz ortaklığıyla kurulan Halk Konut Kooperatiflerimiz bir taraftan, müteahhitler bir taraftan, bakanlığımız tarafından gönderilen Emlak Konut bir taraftan inşaatların yapılmaya başlaması bizim için yeni bir başlangıçtı. Şimdi tekrar 28 ay öncesine döndük" dedi.

Özkan, TMMOB'ni eleştirdi

Konuşmasında emsal kararını yargıya taşıyan TMMOB'a sert bir dille yüklenen Özkan, "Biz emsal artışını isterken hep dedik ki rantçı değiliz, depremzedeyiz, mağduruz, ekonomik gücümüz yok. Günümüz şartlarında 110 m2 bir daire 1 milyon 600 bin TL inşa edilirken, emsal artışı ile birlikte bu değer 600 bin TL ye düşmektedir. Buradan hareketle emsal artışı isteğimiz olmuş ve belediyemiz tarafından olumlu karşılanmıştır. Fakat TMMOB'nin itirazı ve süreci mahkemeye taşıması ile bizim için belirsizlik başlamıştır. TMMOB'un bu konu hakkındaki savunması ilginçtir. Diyorlar ki: Nüfus yoğunluğu olur kent kaldıramaz. Bayraklı gibi düzenli yeşil alanları ve okullarıyla bu kent kaldıramazsa. TMMOB'un 17 katlı binasının yanında benim 7 katlı binam yoğunluk yapıyorsa ne diyeyim bilemedim. Diyorlar ki: Evleriniz devlet tarafından yapılsın, İstanbul'daki köprüler ve yollar yapılmasaydı bu evleri devletin yapabilmesi için para çıkardı. Biz bunu bilemeyecek kadar cahil miyiz? Biz bunu istemeyecek kadar bilinçsiz miyiz? 6 Şubat'ta deprem olan 11 ilde afet ilan edildi. Buna rağmen evlerin inşasında yüzde 60, devlet yüzde 40 depremzede karşılayacak şekilde açıklama yapıldı. Diyorlar ki: Yüksek kat öldürür. Benim evim 7 katlı yıkıldı. Yan binam 7 katlı yıkılmadı. Aynı yıl yapımı aynı kat birçok bina varken bir kısmının yıkılması yüksek kattan mı, imalat hatası mı? Yüksek katsa, Folkartlar, Mistraller ayakta durmamalıydı. Son depremde gördük ki, yeni yapılan ya da eski yapılan değil çok katlı ya da az katlı değil vicdansızların yaptığı binalar yıkıldı. İlim ve fenne göre yapılan binalar ayakta. Onların iddiasına göre Japonya'daki yüksek katlar, Amerika'daki yüksek katlar her an yıkılmalı. Çünkü orası da deprem bölgesi" diye konuştu.

"Çözümle gelin başımızın üstüne"

"Bizim yapacağımız bir nevi kentsel dönüşüm" diyerek sözlerini sürdüren Özkan, "Detaylı zemin etüdü, Fore kazığı, Jetgrou, Radya temeli, zorunlu bodrum katı, son teknoloji ile büyük bir dönüşüm hikayesidir. Bu hikâyede yer almak isteyenler yanımızda olanlardır. TMMOB bu fırsatı tepmiş ve kamudan halktan ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Zira bize gösterdikleri ihtimamı, özeni aynı bölgede yapılan 48 katlı binalara göstermemişlerdir ve onlar gözümüzün içine baka baka yükselmeye devam etmekte, satışlar yapmakta, insanları oturtmaya başlatmışlardır. Kendilerini vicdana davet ediyorum. Diyorlar ki: İstemezük! Diyoruz ki: Neyi istediniz? Çözümünüz ne! Bugüne kadar neye çözüm ürettiniz. Bize çözümle gelin başımızın üstüne gelin. Ütopik fikirler Popülist söylemler ile gelmeyin. Biz sizlerle masaya oturmaya her türlü fikre, görüş alışverişine, dertlerimizi ilk ağızdan anlatmaya ve ortak çözüm yolu bulmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Yorulduk, tükendik, kulak verin"

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, konuşmasının sonunda ise "Bizler artık yorulduk, tükendik, yaşama ümidimizi kaybettik. Bir an önce siyasilerimiz İzmir depremzedelerine kulak vermeli ve bizlerin diğer illerde olduğu gibi afetzede olarak görmelidir" diyerek depremzedelerin taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Ağır hasarlılara yaptığı gibi, orta ve az hasarlılarımıza da gerekirse ücreti mukabilinde evlerini yapmalı, Ağır hasarlı depremzede kiracılarımızı da çözüm üretip kira derdinden kurtarmalı. Rezerv alan bölgesine şu anda 3600 konut yapılmıştır daha önce söylendiği gibi 8500 konut yapımı tamamlanmalıdır. Orta hasarlılarımıza rezerv alan bölgesinden söz verildiği gibi konutları verilmeli bölgeye İzmir Depremzedesi hariç kimse sokulmamalıdır. Afet bölgesinde olduğu gibi evler yapılana kadar 5 bin TL kira desteği sağlanmalı.O yer kavramıyla mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için TBMM'de çözüm üretilmelidir. Bizlere 0 faizli 2 yıl ödemesiz 20 yıl ödemeli deprem destek kredisi tanımlanmalı, kentsel dönüşüm kredisi sarmalından çıkartılmalıdır."