Depremzedelerden TMMOB’a tepki: Davayı geri çekin, yakamızdan düşün!

İzmirli depremzedeler, depremde hasar alan evler için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde verilen emsal artışı kararını yargıya taşıyan TMMOB’a tepki gösterdi. TMMOB bağlı Mimarlar Odası İzmir Şubesi önünde toplanan depremzedeler, TMMOB’un davadan çekilmesini istedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 30 Ekim depremi sonrası depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına Bayraklı Belediye Meclisi’nde alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde de revize edilerek kabul edilen emsal artışını yargıya taşımasının ardından İzmirli depremzedeler, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği(İZDEDA) öncülüğünde basın açıklamasında bulundu. TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi önünde toplanan depremzedeler adına basın açıklamasını İZDEDA Başkanı Haydar Özkan okudu.

TMMOB depremzedeleri görmüyor

TMMOB’un imar artışını iptaline yönelik açmış olduğu davanın depremzedeleri hayal kırıklığına uğrattığını belirten İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depremde 79.272 bağımsız bölüm hasar almış ve yaklaşık 250.000 yurttaşımız depremle birlikte evini terk etmek zorunda kalmıştır. Yakınlarıyla birlikte yaklaşık 500.00 yurttaşımız mağdur olmuştur. Bir seneyi aşan süreden bu yana İzmirli depremzedelerin mağduriyetlerini ve içinde bulundukları çözümsüz durumu haykırmaktayız. Geçtiğimiz süreçte sesimizi sağır sultan dahi duymuştur, mağduriyetimizi anlamış ve içinden çıkılmaz bir durumda olduğumuzun farkına varmıştır. Geldiğimiz noktada tarihsel birikimi ve kültürünün de etkisiyle, yaşamın her alanında halktan, emekten yana olan TMMOB’un İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onanan imar artışının iptaline dönük açmış olduğu dava biz depremzedeleri hayal kırıklığına uğratmıştır. TMMOB’un İzmirli depremzedeleri duymamakta ve görmemekte olduğu düşüncemiz bir kez daha tescillenmiştir” dedi.

Depremzedeler mecburi göçe maruz kalacak

TMMOB’un depremzedeleri görmezden geldiğini belirten Özkan, “Deprem olduğu günden bu yana en büyük destekçimiz olacağına inandığımız TMMOB biz depremzedeleri görmezden gelmekte, sorunun çözümü için dişe dokunur bir öneri sunmamaktadır. TMMOB’un “devlet evlerinizi bedavaya yapsın” talebi gerçeklikle bağdaşmamakta, popülist bir söylem olmaktan öteye geçmemektedir. Ülkemizin ve yurttaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik koşullar herkesin malumudur. Hal böyleyken sorunların çözümü için gerçekçi politikalar üretme gerekliliği ortadadır.Ülkemizdeki enflasyonist etkiyle birlikte kentsel dönüşüm için ödenmesi gereken miktar 600.000-700.000 liralara kadar yükselmiştir. Bu düzeydeki meblağları depremzedelerin ödemesi olanaksızdır. Emsal artışının mevcut durumda tek çıkış olduğu aşikardır, aksi durumda depremzedelerimiz arsa paylarını yok paraya satmak zorunda kalacak ve mecburi bir göçe maruz kalacaktır. TMMOB yurttaşlarımızın göçe maruz kalmasına, böylece arsalarımıza bölgede sayısı gitgide artan gökdelenlerin inşa edilmesine razı mıdır? Sürecin başından bu yana iki temel gereklilik olduğunu kararlılıkla ifade ediyoruz: Birincisi yerel yönetim tarafından sağlanacak olan emsal artışıdır, ikincisi merkezi hükümet tarafından sağlanacak olan faizsiz kredi desteğidir” diye konuştu.

Halktan yana olun!

Açılan davanın geri çekilmesini isteyen Özkan, “TMMOB depremde hasar görmüş evlerin yenilenmesinin önüne geçerek, olası bir depremde yaşanacak olan can kayıplarının sorumluluğunu üstlenecek midir? Emekten ve halktan yana olan TMMOB’u, tarihi boyunca olduğu gibi halktan yana olmaya, depremzedelerimizin hayatını karartan bu kararını gözden geçirmeye ve davadan çekilmeye davet ediyoruz. Düşün yakamızdan!” ifadelerini kullandı.