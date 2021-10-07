Depremzedelerden yüzde 10’luk emsal artışına tepki

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, Bayraklı Belediye Meclisi’nden geçen yüzde 10’luk emsal artışının taleplerini karşılamadığı belirterek Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’e tepki gösterdi. Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yüzde 30 emsal artışı taleplerine karşılık vereceğine inandıklarını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, Bayraklı Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında depremde konutları yıkılan depremzede vatandaşların eski haklarına yüzde 10 oranında ilave inşaat hakkı verilmesine tepki gösterdi.

Yüzde onluk emsal artışının taleplerini karşılamadığını aktaran İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “Depremzede arkadaşlarımız bu konuya ilişkin Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’la temas kurmuşlar. Belediye Başkanı bir an önce sözleşmelerin imzalanmasını bu yüzde 10’luk emsal artışını bile Şehir Plancıları Odası’nın mahkemeye vereceğini ve mahkemeden döneceğini söylemiş. Yani adres göstererek bunu mahkemeye verin diyor. Biz böyle algılıyoruz biz saflığı unuttuk artık. Temiz duyguları unuttuk biz. Depremzede arkadaşlarımız sayın başkana derneğin sözleşme yapmayı geciktirdiğini konutlarının yeniden inşası için zamanında 500 bin TL yerine 300 bin TL’ye anlaşabileceklerini söylemişler. Doğru söylemişler. 300 bin TL’ye evlerimiz yeniden inşa edilebilirdi ama o 300 bin TL’Yİ verecek paramız yoktu bizim. Bizim paramız yok biz bunu Sayın Serdar Sandal’a anlatamadık bir türlü. Abi benim param yok param. Depremzedeler deprem beklemiyordu. Belediye Başkanı olarak bunu karşılayacaklarsa biz hemen binalarımızı yaptırırız. Sayın Serdar Sandal’a sormak lazım. Bu zamana kadar Bayraklı Belediyesi’ne depremde evi yıkılan kaç kişi ruhsat almak için başvuru yaptı? Depremde evi yıkılıp emsal beklemeyen kendi inisiyatifleriyle konutlarını yaptırmak isteyenler için daha 3 adet ruhsat verildi. Ama sadece birisi inşaata başlayabildi. O da Bayraklı Belediyesi’nde çalışan mimar arkadaşın binası. Bayraklı Belediye Başkanı da orada şov yaptı. ‘Emsal’i getirin vermezsem şerefsizim. Emsal benim işim değil devletin işi’ dedi. 11 ay sonra Sayın Kılıçdaroğlu emsal artışı vereceksiniz dediğinde ise Sayın Serdar Sandal emsal artışı verdi. Emsal artışı sizin işinizdi madem neden vermediniz? Eğer sizin işiniz değilse şimdi nasıl verdiniz? Madem verdiniz bir işe yarasın yüzde 30 emsal artışı verin. Mahkemeye vereceklerse siz neden mahkemeden korkuyorsunuz? Mahkemeye verirken Serdar Sandal yüzde 30 emsal artışı verdi bunun ceremesini çeksin diye mi veriyorlar? İptal mahkemesi bu siz bizi mi kandırıyorsunuz?” dedi.

Saflar değişti, biz anlamadık



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emsal artışına ilişkin “Kat yükseklikleri konusunda Sayın Tunç başkan, eğer vatandaşımız bunu ödeyemiyorsa başka yollardan karşılamak gerekiyorsa ve kat yüksekliği isteniyorsa ’gerekirse yapılacak dediniz’ gerekirse değil, yapılacak! Burada yüksek binalar yapılıyor değil mi? Diğerleri niye yapılmıyor? Onlar engel çıkarırsa bütün İzmir onlardan hesap sorar. Engel bizden kaynaklanmasın” hatırlatan Özkan, “Kılıçdaroğlu’nun onlar dedikleriyle görüştüm. Onlarda diyorlar ki ‘niye yüzde 30 emsal artışı vermiyorlar ki, biz kendimiz İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yazılı önerge vereceğiz’ diyor. Onlar ‘Biz sizin arkanızdayız, beraberiz’ diyor. Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız’la görüştüm. Onlar bize bu yüzde 30 emsal artışı için bastıracaklarını söyledi. Şimdi saflar değişti. Biz anlamadık bu işi. Yüzde 10 emsal artışı ile mış gibi yapılıyor. Biz yaptık desinler diye yapıyorlar. Biz ümidimizi kaybetmiş değiliz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in yüzde 30 emsal artışı talebimize karşılık vereceğine inanıyoruz. Biz sadece Serdar başkana kırıldık. Depremin en fazla yıkıma yol açtığı bölge onun bölgesi bizimle birebir görüştü. ‘Ben saf mıyım elimde böyle imkân varken neden vermeyeyim?’ dedi. İmkânı varmış verdi ya” diye konuştu.

Odalara sert çıkış: Başka işiniz yok mu?



Kentteki odalara da sert çıkan Özkan, “Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi bizi mahkemeye verecekmiş. Tam siz mahkemeye verin de depremin üzerinden 11 ay geçti. Benim depremzedem 79 bin tane. 11 ayda 2 bin TL kiradan bir kişinin 22 bin TL kirası var. 79 binle 22 bin TL’yi çarpalım toplam kira ücretlerini odalar versin madem. Makine Mühendisleri Odası’nın 20 katlı bir binası var. Onun 20’nci katında da lokanta varmış. Orada oturup rakı içerken konuşmak kolay. Burada 7 katlı binaya 3 kat verme diyor. Ama orada 20 katlı binada rakı içerken konuşuyorlar. Yok böyle bir şey. Onların tuzu kuru. Biz onların ilmine, irfanına hiçbir şey söylemiyoruz. Biz sadece depremzede olduğumuzun unutulmamasını istiyoruz. TMMOB web sayfasına bir giriyorum burayı mahkemeye verdik, şurayı da mahkemeye vereceğiz diyorlar. Bunların başka işi yok mu?” şeklinde konuştu.