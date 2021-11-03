Depremzedelere bir müjde de Bornova'dan: Emsal artış kararı alındı

Bornova Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un başkanlığında gerçekleşti. Bornova Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen oturumda. 30 Ekim 2020’de yaşanan İzmir depreminin ardından orta ve ağır binaların yeniden yapımı için “emsal artışı” kararı alındı. Ayrıca oturumda Bornovalı 2 şehidin adı ölümsüzleştirilirken tarım üreticilerine destek olmak için de Tarımsal Araç Makine Parkuru kurulması için önerge verildi

Meclis gündeminde yer alan önerge ve komisyon raporlarının görüşüldüğü oturumda İzmir depreminin ardından ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilmiş yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapılar için emsal artışı kararı alındı. Parsel bazında yüzde 20, ada bazında ise yüzde 30 olarak emsal artışı kararını içeren ilgili madde Meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Oy birliği ile alınan karara teşekkür eden Başkan Mustafa İduğ, “Bayraklı Belediyemizin ardından depremden en çok etkilenen alan olarak bu kararın alınması çok önemliydi. Uygulama bütünlüğü içerisinde İzmir’i planlamak ve yönetmek çok değerlidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda kararını hepimiz sabırla bekleyeceğiz” dedi.

Bornova Meclis’inden çiftçilere müjde

Bornova Belediyesi ilçe sınırları içinde ikamet eden üreticilerin tarımsal ve hayvansal üretimlerine destek olmak, üretimi arttırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Bornova Ziraat Odası işbirliği ile Tarımsal Araç Makine Parkuru kurulacak. Kasım ayı Olağan Meclis toplantısında sunulan önerge ile işbirliği protokolü için ilk adım atıldı.

İlçede tarımsal üretimi desteklemek ve yeni işletmelerin kurulmasına sağlayarak mevcut işletmelere yardımcı olacak olan proje ile üreticiler, belirlenecek olan sembolik bir ücret karşılığında tarım makinelerini belediyeden kiralayabilecek. Oluşturulacak parkurda il etapta yem ezme ve kırma makinaları, traktör, römork, traktör kepçesi, çapa makinesi, ilaçlama makinesi ile 10 adet zeytin toplama makinesinin yer alması planlanıyor.

Şehitlere Vefa

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, başkanlığında gerçekleşen Meclis Toplantısında, Mersin Mut ilçesinde 27 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen asker sevkiyatı sırasında olan kazada ağır yaralanan ve 9 Nisan 2021 günü şehit olan Şehit Tevfik Yasin Keser’in adı Pınarbaşı Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Pınarbaşı Futbol Sahası’na verildi. 25 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır Lice Karayolu’nun Kayacık Mevkiinde terör örgütü mensuplarına tuzaklanan patlayıcı maddenin infilak etmesi ve ardından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Asb. Kad. Bşvş. İsmail Yavuz’un adı da Erzene Mahallesi’nde bulunan 116/15 sokak ve 116/16 sokak arasında bulunan parka verilmesi kararı da alındı.

Oybirliği ile kabul edilen kararlarla Bornovalı şehitlerin isminin Bornova sınırları içerisindeki yaşatılacağını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Artık şehit haberleri almayalım. Teröre karşı ortak bir duruş sergileyip, bu güzel ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşayalım” diye konuştu.

Kadın çiftçilere verdiği sözü tuttu

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde Çamiçi ve Yakaköy’de tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, ürünleri hakkında bilgi alan Başkan Mustafa İduğ, kadınlara verdiği sözü de tuttu. Kadınların tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri alarak, Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda Meclis Üyelerine dağıttı.