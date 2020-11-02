Depremzedelere öncelikli kadro

Başkan Soyer, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinden ihtiyacı olan bir kişiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde istihdam edeceklerini ayrıca deprem nedeniyle engelli hale gelen vatandaşları da engelli kadrolarında öncelikli olarak işe alacaklarını duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Habertürk Televizyonu’nda Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katıldı. İzmir’den canlı yayınlanan Teke Tek Özel Programı’nın konuğu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte yaşanan deprem felaketi sonrası kurtarma ve yardım çalışmalarıyla, depremlere hazırlık çerçevesinde bundan sonra izleyecekleri yol haritasını anlattı. Faturanın ağırlığına rağmen İzmir adına ucuz atlatılmış bir depremden bahsedebileceğini belirten Başkan Soyer, “Bunu uyarı olarak kabul ediyoruz. Bu uyarının gereğini yapmak zorundayız. Bundan sonra birinci önceliğimiz bu konu olacak. Bütçenin harcama planını deprem ağırlıklı yapacağız” dedi.

Başkan Soyer dün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezaretinde bir havuz oluşturulduğunu, birçok kurumdan mühendis ve mimarın toplanarak hasar tespit çalışmalarına başladığını ifade ederek, 1238 binanın hasar tespitinin yapıldığını, bu çalışmaların çok hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Binalar mercek altına alınacak

Depremde yıkılan bütün binaların 1992 -1999 arasında ruhsatlandırıldığı yönündeki tespiti paylaşan Başkan Tunç Soyer, “Bu telaş biter bitmez 1999 öncesi inşa edilmiş zemin katları ticarethane olan tüm binalarla ilgili bir tespit yaptıracağız. Tehlikeli binalarla ilgili yıkım için yasal düzenleme talep edeceğiz. Biz bugüne kadar kentsel dönüşümü hep ruhsatsız alanlarla ilgili düşündük. Oysa yaşadığımız depremdeki tahribat ruhsatlı yapılarda oldu. Yani ezberimizi bozmamız lazım. İnsanlarımızın güvenli bir hayat sürmesi için hızla bu çalışmayı başlatacağız. Bu kaygıyla yaşanmaz. Birinci önceliğimiz deprem. Bundan sonra bütçemizi, kurumsal kapasitemizi de buna uygun hale getireceğiz. Bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bununla ilgili önerilerimizi gündeme taşıyacağız” dedi.

Yeni bir bilim kurulu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçildiğimiz ilk ay içinde Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı kurduğunu, bundan aylar öncesinde ise Deprem Daire Başkanlığı’nı hayata geçirdiğini hatırlatarak şunları kaydetti: “Biz zaten bu çalışmayı sürdürüyorduk. Şimdi önümüzdeki hafta bir deprem çalıştayı yapıyoruz. Birincisi İzmir’in depremselliğinin ortaya çıkarılması, ikincisi binaların depreme hazırlığı ilgili yapı stoğunun tespiti üçüncüsü depreme bilincinin oluşturulmasını hedefliyoruz. İnşaat mühendislerinden, mimarlardan, jeologlardan oluşan yeni bir bilim kurulu kuruyoruz. Pandemi döneminde bir kriz üst yönetim kurulu oluşturduk. Şimdi aynı çalışmayı depremle ilgili başlatıyoruz. Biz sadece kendi aklımıza güvenmiyoruz. Bilim insanlarına kulak veriyoruz.”

İstihdam sözü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer son olarak, depremde yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek şunları kaydetti: “Vefat edenlerin ailelerinden bir kişiyi ihtiyaçları varsa belediyede istihdam edeceğiz. Ayrıca depremde engelli hale gelmiş vatandaşlarımızı engelli kadrosundan öncelikli olarak istihdam edeceğiz.”

Destek yağıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların desteğiyle 1800’e yakın çadır kurulduğunu belirten Başkan Soyer, “İlk 53 saat içinde inanılmaz işler yapıldı. Büyük bir seferberlik haliyle ilçe belediyelerimizden, çevre belediyelerimizden destekler geliyor. Edirne Belediye Başkanımız da Ardahan Belediye Başkanımız da bugün buradaydılar. Bu gerçekten acımızı hafifleten olağanüstü bir dayanışma ruhu. Hepsinden Allah razı olsun. Bizim altından kalkamayacağımız bir şey yok” diye konuştu. Türkiye’nin her yerinden 37 ayrı AFAD ekibinin çalışma yaptığını, ilk anda enkaz altından 55 kişiyi İzmir İtfaiyesi AKS ekiplerinin çıkardığını ifade eden Soyer, İzmir’deki toplanma alanlarının imara açılmamış olmasına ilişkin bir soruyu ise şöyle yanıtladı: “İzmir’de deprem toplanma alanları ve yeşil alanlarda 24 noktada çadır kent kurduk. Çok şükür, İzmir bu konuda çok sağlam ve kararlı durmuş bizden önceki dönemde de. Bu deprem Türkiye’nin bir başka yerinde olsaydı çok daha ağır hasarlar çıkardı ortaya.” Gösterdikleri olağanüstü dayanışma nedeniyle İzmirlilere şükranlarını sunan Başkan Soyer, “Evlerinden yemeklerini alıp paylaşmak için getiriyorlar. Olağanüstü sahneler var. İzmir halkına minnettarım. İzmir dışından bu acıyla sarsılmış herkese minnettarım. Gelen kurtarma ekiplerine, belediye başkanlarına minnettarım. Güvenlik görevlilerine, basın mensuplarına minnettarım” diye konuştu.