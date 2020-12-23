Depremzedelere destek sürüyor 

Depremde evleri ağır ve orta derecede hasar görenlerin yeni yuvalarındaki beyaz eşya ihtiyaçları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek kapsamındaki çalışmalarının yanı sıra Halkın Bakkalı üzerinden yapılan bağışlarla karşılanmaya devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde evleri ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelerin yeni evlerindeki eşya gereksinimleri karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan başvuru sonrası incelemeleri tamamlanan hanelerin beyaz eşya, yatak ve kanepe gibi ihtiyaçları karşılanırken, Halkın Bakkalı üzerinden yardımseverler tarafından satın alınan destek paketlerinin de dağıtımı sürüyor. Bağış seçenekleri depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulurken artık ihtiyaç duyulmayan set üstü ocak, yatak ve baza seçenekleri kaldırılarak çekyat koltuk eklendi.

526 haneye ulaşıldı

Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan başvuru sonrası incelemeleri tamamlanan 526 hanenin buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, kanepe, set üstü ocak, yatak gibi ihtiyaçları teslim edildi. Bu ailelere gıda ve hijyen paketi verildi, giysi ihtiyaçları da giderildi. Ayrıca yine 490 haneye gıda ve hijyen paketi verilerek giysi desteği sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde 190 haneye daha ulaşarak eşya, gıda ve giysi ihtiyaçlarını karşılayacak. Böylelikle destek verilen hane sayısı 716'ya çıkacak.

22 milyonu geçti

Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden bugüne kadar 9 bin 345 adet uyku tulumu, 122 bin 53 gıda paketi, 139 bin 896 hijyen paketi ve 174 bin 148 sıcak yemek paketi bağışı alınarak dağıtımı sağlandı. Hijyen ve gıda paketlerinin dağıtımına devam ediliyor. Dayanışma kampanyasına oluşan ihtiyaçlar üzerine buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, elektrikli süpürge ve yatak eklendi. Bugüne kadar yardımseverler tarafından satın alınan 212 adet buzdolabı, 212 adet çamaşır makinesi, 260 adet set üstü ocak, 157 adet süpürge, 619 adet tek kişilik yatak, 263 adet çift kişilik yatak ile 26 adet kanepe ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Dayanışma kampanyasına verilen destek miktarı ise 22 milyon 105 bin TL oldu.

Kampanya sürüyor

Halkın Bakkalı sanal platformu üzerinden dayanışma kampanyasına katılmak isteyenler www.halkinbakkali.com adresinden buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge ve çekyat koltuk siparişi verebiliyor. Alınan siparişler en hızlı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.