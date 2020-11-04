Depremzedelerin erzaklarını satan kişi tutuklandı

Deprem bölgesinde yardım kuruluşları ve belediyeler tarafından depremzedelere ücretsiz dağıtılan malzemeleri sattığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Depremzedelerin erzaklarını satan kişi tutuklandı
04 Kasım 2020 Çarşamba 08:15

Alınan bilgiye göre, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazın ve hasarlı binaların çevresinde ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini bir kişinin toplayarak dükkanında sattığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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