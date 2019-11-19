Deri'n Fikirler'de 9 İzmirli finalist

Deri sektöründe katma değerli ürünlerin ortaya çıkması amacıyla yenilikçi ve vizyoner deri mühendisleri ile tasarımcıların yarıştığı Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması'nda finalistler belli oldu. Bu yıl 8.si düzenlenen yarışmaya İzmirli gençler damga vurdu.

Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı'nın 2008/2 sayılı 'Tasarım Desteği Tebliği' ile destek verdiği, Türkiye geneli düzenlenen ve deri sektörünün en uzun soluklu tasarım yarışması olan Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışmasının finalistlerini belirleme amacıyla yapılan seçmelerde yarışmanın 10 finalisti belli oldu. Belirlenen 10 finalistten 9'unun İzmirli gençlerden oluşması sektör temsilcileri tarafından büyük mutlulukla karşılandı.

Katma değerli üretim

EKSİOTUZ temasıyla düzenlenecek Deri'n Fikirler 8. Deri Üretim ve Tasarım Yarışması ile deri sektörüne genç, yenilikçi deri mühendislerinin ve tasarımcıların katılımını hedeflediklerini belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Güven, genç deri mühendisleri ve tasarımcıların ortaya koyduğu tasarımlarla deri sektörünün daha katma değerli ürün ihraç etmesini amaçladıklarını dile getirdi. Türkiye'nin deri ürünleri ihracatının ortalama kilogram fiyatının 20 dolar olduğuna işaret eden Güven, Deri sektöründe katma değerli ürün ihraç eden ülkelerde bu rakamın 70 dolarlara ulaştığını belirtti. Bizim de üyelerimizin vermiş olduğu destek ve üniversitelerimizin çalışmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi. Güven, bunlar sayesinde 70 dolar rakamına ulaşmanın, hatta geçmenin mümkün olduğuna dikkat çekti. Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması'nın finali İZFAŞ tarafından düzenlenen Leather and More Fuarı kapsamında Deri Sektöründe 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'yle birlikte gerçekleştirilecek.

Finale kalanlar

Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması'nda finale kalan isimler şunlar oldu;

Alparslan Şendağlı DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

Arzu Birdal İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ayşenur Kayar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Fahri Yalçın Güneri Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği

Gökşin Çanakçı İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Hatice Berde Tekin İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İpek Erdem DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

Nima Pourrasoul Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği

Nurdan Ahsen Fıçıcı İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Töre Güler Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği