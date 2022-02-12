Deri sektörü 16-19 Mart tarihleri arasında İzmir'de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 16-19 Mart tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından yapılacak Leather&More- 4. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı'nın değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına katıldı. Başkan Soyer, “Biz, sizler büyürseniz, sizler daha çok üretir, ihracat yaparsanız bu şehrin refahının artacağını biliyoruz. Yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Fuarlar Kenti İzmir” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı sektörleri düzenlenen fuarlarla İzmir'de buluşturmaya devam ediyor. 16-19 Mart tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından yapılacak Leather&More-4. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı'nın değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı İzmir Marina Nefes Restoran'da yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege İhracatçı Birlikleri Deri ve Deri Mamülleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Deri İşleme ve Deri Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi üyesi ve İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve deri sektörü temsilcileri katıldı.

Soyer: Şehrin refahı kabuğunu kırmasına bağlı



Başkan Tunç Soyer, İzmir’in son yıllarda yaşadığı felaketleri vurgulayarak “Ekonomik krize, pandemiye rağmen büyümeye devam etmek, ihracata devam etmek her türlü takdirin üzerinde. Çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Siz bu coğrafyanın dirençli sanayicilerisiniz. Sizin yaşadığınız zorlukları dünyanın hiçbir yerinde kimse yaşamıyor. Siz bunlarla baş edebiliyorsanız çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ olarak biz; sonuna kadar yanınızda olacağız. Bu şehrin refahının büyümesinin, kabuğunu kırıp dışarıyla bütünleşmesine bağlı olduğunu biliyoruz. Bir şehrin refahı ancak böyle büyür” dedi.

İhtisas fuarı sayısını yılda 11’den 31'e çıkardıklarını ifade eden Soyer, şöyle devam etti: “Leather&More çok daha fazlasını hak ediyor. Biz yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hacminizi büyütmek, daha çok üretim ile ihracat yapmanız için üzerimize ne düşüyorsa yapmak istiyoruz. Biz, sizler büyürseniz, sizler daha çok üretir, ihracat yaparsanız bu şehrin refahının artacağını biliyoruz. Nerede sıkışırsanız orada yanınızda olacağız. Bu fuar çıtanın biraz daha yukarı çıktığı bir fuar olsun.”

Başkan Soyer'e teşekkür



Deri ve Deri Mamülleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar ise “Leather&More Fuarı, deri konfeksiyonda İzmir'in eksiği olan bir organizasyondu. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Desteklerinden ve katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu fuarı Shoexpo ile birlikte düzenleyeceğiz. İki sektörümüz de birbirine faydalı olsun, uyanışın, ihracatın geri geldiği, deri sektörünün geçmişe döndüğü bir ortam olur diye umuyoruz ” diye konuştu.