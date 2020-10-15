Dershane eve geldi

Geleceğin teminatı gençlerin eğitiminde fırsat eşitliği yaratmak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, eğitim projelerine bir yenisini daha ekleyerek, ilçe genelindeki 50 bin öğrenciye ulaşması beklenen ‘Buca Dijital Dershane’ projesini başlattı

Dijital Dershane platformunda yer alan binlerce ders anlatımı, soru çözümleri, meslek tanıtımları ve deneme sınavları gibi zengin içeriğe ulaşmak isteyen öğrencilerin “dijitaldershane.buca.bel.tr” adresine giriş yapmaları yeterli olacak. Dijital Dershane, velilerin eğitim harcamalarını da en aza indirecek

Velilere de destek

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Dijital Dersanemiz ile eğitimi yüksek çözünürlük kalitesinde ve öğretici bir sunum diliyle Bucalı öğrencilerimizin evine getireceğiz. Velilerimiz de öğrencilerinin sınav sonuçları başta olmak üzere tüm verilerini inceleyebilecek, eğitim harcamalarını da en aza indirebilecek.” dedi.