Desteğimiz artarak sürecek

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında okullarında ziyaret ettiği öğretmenleri kutladı, onlarla pasta kesti.

Eğitimcilere kırmızı karanfil ve Atatürk motifli bardak armağan eden Başkan Selvitopu, "Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Biz de belediye olarak gerek KARBEM, gerekse okulların bakım onarım çalışmalarıyla eğitime destek veriyoruz. Bu çabamız artarak sürecek" dedi. Başkan Selvitopu, kutlama programı kapsamında önce Mustafa Baykaş Ortaokulu'nu ziyaret etti, Okul Müdürü Dursun Bulut ve öğretmenlerle buluştu. Daha sonra Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'ne giden Başkan Selvitopu'nu, okul müdürü Selman Er karşıladı. Burada da öğretmenlerle sohbet ederek onların sorunlarını, isteklerini dinleyen Başkan Selvitopu, şunları söyledi: "Ülkemizin bu noktaya gelmesinde öğretmenlerimizin çok büyük emeği var. Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün en fazla önem verdiği konuların başında eğitim geliyordu. O kuşak yokluğa ve yoksulluğa rağmen Anadolu'nun her tarafına okulları, eğitimi götürmeye çalıştı. Ben de bugün belediye başkanlığı görevini yapabiliyorsam bu öğretmenlerin yani sizlerin sayesindedir. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bu nedenle özlük haklarınızın ve fiziki çalışma koşullarınızın mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor."

