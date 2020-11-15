Destek paketlerinin dağıtımı sürüyor

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Halkın Bakkalı üzerinden yapılan bağışlar depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hijyen ve gıda paketlerini deprem mağdurlarına teslim ediyor.

Depremin yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı dayanışma kampanyalarına halkın desteği sürüyor. Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformu üzerinden yardımseverler tarafından satın alınan destek paketleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 300 personel tarafından dağıtılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından Halkın Bakkalı üzerinden yapılan yardımları depremzedelere ulaştırmak için aralıksız görev yaptıklarının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Volkan Sert, "Şu an 7 çadır alanında hizmet veriyoruz. Akşamdan çadır alanlarında kalan depremzedelerimizin ihtiyaçlarını tespit edip hemen ertesi gün destek paketlerinin dağıtımını sağlıyoru z. Halkın Bakkalı üzerinden yapılan beyaz eşya desteklerini de ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Bağış miktarı 20 milyonu geçti

Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 9 bin 368 adet uyku tulumu, 118 bin 766 gıda paketi, 138 bin 241 adet hijyen paketi ve 184 bin 678 adet sıcak yemek paketi bağışı alınarak dağıtımı sağlandı. Hijyen ve gıda paketlerinin dağıtımına devam ediliyor. Dayanışma kampanyasına oluşan ihtiyaçlar üzerine buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, elektrikli süpürge ve yatak eklendi. Şu ana kadar yardımseverler tarafından satın alınan 23 adet buzdolabı, 13 adet çamaşır makinesi, 67 adet set üstü ocak, 5 adet süpürge, 100 adet tek kişilik yatak ile 42 adet çift kişilik yatak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dayanışma kampanyasına verilen destek miktarı ise 20 milyonu geçti.

Kampanya devam ediyor

Dayanışma kampanyasına katılmak isteyenler www.halkinbakkali.com adresinden hijyen paketi, gıda paketi, uyku tulumu, sıcak yemek, yatak, baza, buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak ve elektrikli süpürge siparişi verebiliyor. Alınan siparişler en hızlı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.

Soyer’den ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelerin ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde karşılamak için Bayraklı'da Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'nin otoparkında oluşturduğu çadır alanını ziyaret etti. Depremzedeler, depremin ilk gününden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Soyer'e teşekkür etti. Başkan Soyer ise depremzede yurttaşları çadırdan çıkarıp kalıcı konutlara yerleştirmek için çalıştıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçici olarak enkaz bölgeleri yakınındaki parklarda dağınık halde bulunan çadırlarda kalan yurttaşlara daha iyi hizmet vermek için Bayraklı Özel Tınaztepe Galen Hastanesi otoparkında yeni çadır alanı oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedelerin çamaşırhane, duş, tuvalet, yemek, sosyal market, giyim gibi ihtiyaçlarına daha rahat ulaşmasını sağlayacak şekilde düzenlenen çadır alanını ziyaret ederek yurttaşların ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını dinledi. Çocuklar için şişme oyun parkının kurulduğu, çadır önlerinde çocuklar için oyun alanı ve bahçelerin de oluşturulduğu çadır alanında Başkan Soyer'i gören depremzedeler, depremin hemen ardından ço k iyi bir şekilde organize olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

İyi ki varsınız

Türkiye'nin bir çok bölgesinden yardım için gelen ekiplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine çok şaşırdığını ve bunu kendisine ifade ettiğini belirten çadır alanında kalan depremzede Fehime Gümüş, "Kastamonu AFAD'dan gelen ekipler buradaki organizasyonu görünce şoka girdiler. 'Biz böyle bir dayanışma, hizmet görmedik' dediler. Çadır alanımızda park bile var. İzmirliler gerçekten birbirine yetiyor. İyi ki varsınız. Allah size uzun ömürler versin. Bir daha umarım böyle kötü bir olayla karşılaşmayız" diye konuştu.

Amacımız çadırdan kurtarmak

Kurdukları bu yeni çadır alanının depremzede yurttaşların ihtiyaçlarını anında karşılayacak şekilde düzenlendiğini belirterek, "90 çadırın bulunduğu bu alanda 200 ailemiz yaşıyor. Depremin hemen ardından 259 çadır kurmuştuk. Şimdi bu organizasyonu mükemmel hale getiren arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Çadır alanına girdiğiniz anda çamaşırhane, duş, tuvalet, gezici kütüphane, yemek alanı, çocuk oyun alanları, psiko- sosyal destek birimi, sosyal market, giysi çadırı olmak üzere tüm hizmetler burada kalan ailelerimiz için sunulmuş durumda. Afet sonrası hizmette gerçekten ders olarak gösterilecek bir uygulama örneği. Ama amacımız bu alanları geçici olarak kullanmak ve bir an önce yurttaşlarımızı çadırdan kurtarıp kalı cı konutlara çıkartmak" dedi. Çadır alanında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) çalışanlarıyla da görüşen Başkan Soyer, görevlilere yurttaşların başlarını sokacak bir yuvaya kavuşması için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek taleplerini almalarının talimatını verdi. Çocuklarla da ilgilenen Başkan Soyer, ilkokulda okuyan Ilgın Ergun'un depremzede kardeşleri için gönderdiği ve üzerinde "Seninle çok sevdiğim oyuncağımı paylaşmak istiyorum. Umarım bu oyuncağı seversin. Seni çok seviyorum" yazan oyuncağı görünce duygu dolu anlar yaşadı. Soyer, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların toplandığı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan buz pisti salonunda görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile gönüllüleri de ziyaret ederek desteklerinden ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.