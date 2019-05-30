DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Tezsiz Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Tezsiz Yüksek Lisans programı açılacak.

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Tezsiz Yüksek Lisans
30 Mayıs 2019 Perşembe 16:33

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Vekili Doç.Dr. Başak Ocak tarfından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

2019-2020 Öğretim Yılı Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı için Tezsiz Yüksek Lisans programı açılacaktır. Söz konusu program; Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecini, yeni Türk Devleti’nin kuruluş öyküsünü, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve eserlerini ve Cumhuriyet döneminde ülkemizin yaşadığı siyasal ve sosyal değişimleri ele almaktadır. Ayrıca program çerçevesinde öğrencilere, Osmanlıca da dâhil olmak üzere yakın dönem tarih araştırmaları için gerekli olan bilgi ve beceriler de kazandırılmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru sürecinde Yabancı Dil ve ALES şartı aranmamaktadır. Programa başlandıktan ve ders dönemi tamamlandıktan sonra gerekli şartların (Yabancı Dil, ALES ve Bilim Sınavı) yerine getirilmesi durumunda Tezli Yüksek Lisans programına geçiş yapılması mümkündür.

Ayrıntılı bilgi için lütfen:

http://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/duyurular/2019-2020-guz-lisansustu-programlara-basvuru-sartlari-ve-kontenjanlar/

Önceki Haber
Ben Bir Balık Olsam ödülleri
Sonraki Haber
Mutlaka izlenmesi gereken kült filmler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.