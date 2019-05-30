DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Tezsiz Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Tezsiz Yüksek Lisans programı açılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Vekili Doç.Dr. Başak Ocak tarfından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

2019-2020 Öğretim Yılı Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı için Tezsiz Yüksek Lisans programı açılacaktır. Söz konusu program; Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecini, yeni Türk Devleti’nin kuruluş öyküsünü, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve eserlerini ve Cumhuriyet döneminde ülkemizin yaşadığı siyasal ve sosyal değişimleri ele almaktadır. Ayrıca program çerçevesinde öğrencilere, Osmanlıca da dâhil olmak üzere yakın dönem tarih araştırmaları için gerekli olan bilgi ve beceriler de kazandırılmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru sürecinde Yabancı Dil ve ALES şartı aranmamaktadır. Programa başlandıktan ve ders dönemi tamamlandıktan sonra gerekli şartların (Yabancı Dil, ALES ve Bilim Sınavı) yerine getirilmesi durumunda Tezli Yüksek Lisans programına geçiş yapılması mümkündür.

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