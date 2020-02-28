Deü'de MutluLOOK etkinliği

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri için düzenlenen ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün patentli projesi olan 'MutluLOOK' etkinliğinde, arkadaş seçiminin önemine dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite öğrencilerinin doğru tercihler yapmasının sosyal hayatta kazanım sağladığını; bunun da başarı ve mutluluk getirdiğini söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal hayata dair farkındalık eğitimleri de düzenleyerek; Türkiye'nin geleceği olan gençleri hayata hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün patentli projesi olan 'MutluLOOK' etkinliği, Fen Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Programda DEÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Alın, Doç. Dr. Resul Sevinçek, DEÜ Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Pakize Parlak, polis memurları Tunahan Eroğlu ve Cankat Yalçın bir araya geldi. Yoğun ilginin olduğu programda bir sunum gerçekleştiren polis memuru Cankat Yalçın öğrencilere, doğru arkadaş seçiminden güçlü iletişime; bilgiye doğru kaynaktan erişimden bunun doğru şekilde paylaşımına kadar birçok konuda bilgi aktardı.

Konuşmasında bilgiye nasıl erişildiğinin önemli olduğunu ve bireylerin farkında olmadan manipüle edilmiş bilgiler nedeniyle kandırılabileceğini vurgulayan Cankat Yalçın, "Toplumsal olaylarda oluşturulmuş mizansen görüntüler uluslararası basında yer verilerek yanlış bilgilendirme yapılabileceği gibi, satış sitelerinde yapılan manipülasyonlarla da kandırılabilirsiniz. Arkadaş çevresinde seçici olmazsanız çeşitli görüşlerdeki gruplar tarafından kullanılabilirsiniz. Bunlar yaşanırken farkında olmayabilirsiniz. Bu nedenle seçimlerinize dikkat etmelisiniz" diye konuştu.

Etkinlikte bilginin kulaktan kulağa dolaşırken kısa sürede nasıl şekil değiştirebileceğini bir örnekle gösteren Cankat Yalçın, sahneye davet ettiği 5 öğrenciden 4'üne kulaklıkla müzik dinletirken; bir öğrenciye de sıradaki arkadaşına aktaracağı 4 cümleyi sıraladı. Bilgi kulaktan kulağa aktarılarken hem şekil değiştirdi hem de cümle sayısı bire düştü. Öğrencilerin, yaklaşık 30 saniye içerisinde bilginin nasıl değiştiğini kendi uygulamalarıyla gördüğünü anlatan Cankat Yalçın, bu nedenle bilgi kaynaklarının doğru seçimi konusuna önem verdiklerini söyledi.

Sosyal hayattı etkileyecek

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise üniversite öğrencilerinin doğru tercihler yapmasının sosyal hayatta kazanım sağladığını; bunun da başarı ve mutluluk getirdiğini söyledi. Rektör Hotar, "İnsan sosyal bir varlıktır. Bu yüzden iletişime ve etkileşime de açıktır. Bu noktada arkadaş seçiminin doğru yapılması ve sosyal ilişkilerin akıl ve mantık çerçevesinde kurulması büyük önem taşır. Üniversite olarak bizler, öğrencilerimizin kariyerlerinde olduğu kadar sosyal hayatlarında da mutluluğu ve başarıyı yakalamalarını arzuluyoruz. Bu noktada farkındalık oluşturacak eğitici ve öğretici çalışmalar yürütüyoruz. İzmir Emniyet Müdürlüğümüzün 'MutluLOOK' etkinliğini de bu sürece önemli bir katkı sunduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle İzmir Emniyet Müdürlüğünden gelen misafirlerimize teşekkür ediyor; öğrencilerimizin tercihlerinde her zaman dikkatli davranmalarını diliyoruz" diye konuştu.