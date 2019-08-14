DEÜ'de tezsiz yüksek lisans için son hafta

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde açılacak tezsiz yüksek lisans programı için başvuru imkanı, 23 Ağustos Cuma günü sona erecek.

DEÜ'de tezsiz yüksek lisans için son hafta
14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32

2019-2020 Öğretim Yılı Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı için Tezsiz Yüksek Lisans programı açılacak. Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecini, yeni Türk Devleti’nin kuruluş öyküsünü, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve eserlerini ve Cumhuriyet döneminde ülkemizin yaşadığı siyasal ve sosyal değişimleri ele alacak program çerçevesinde öğrencilere, Osmanlıca da dâhil olmak üzere yakın dönem tarih araştırmaları için gerekli olan bilgi ve beceriler de kazandırılması hedefleniyor.

Programa başvurmak için son tarih 23 ağustos Cuma. Başvuru için Yabancı Dil ve ALES şartı aranmıyor. Programa başlandıktan ve ders dönemi tamamlandıktan sonra gerekli şartların (Yabancı Dil, ALES ve Bilim Sınavı) yerine getirilmesi durumunda Tezli Yüksek Lisans programına geçiş yapılması mümkün.

Ayrıntılı bilgi için şu adrese bakılabilir:

http://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/duyurular/2019-2020-guz-lisansustu-programlara-basvuru-sartlari-ve-kontenjanlar/

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