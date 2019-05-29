DEÜ'de uzmanlık eğitiminde yeni sayfa

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu tarafından 10 yıllığına akredite edilerek yeterlilik belgesini aldı. Böylece üniversitede FTR konusunda uzmanlık ve eğitim çalışmaları ile bunlara bağlı olan hastane hizmetlerinde yeni bir dönem başladı. Önümüzdeki dönemde eğitim standartlarının daha da yükseltileceğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlık alanında Türkiye'nin en önemli yatırımlarına ev sahipliği yapan Dokuz Eylül Üniversitesi, uzmanlık eğitiminde kalite güvencesi sağlayacak ve uluslararası yeterlilik kurullarının standartları ile eşdeğerlik oluşturacak bir çalışmaya daha imza attı. Üniversitenin Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu tarafından 10 yıllığına akredite edilerek yeterlilik belgesini aldı. Bu sayede uzmanlık eğitimi konusunda DEÜ'de yeni bir sayfa açılmış oldu.

Üniversite olarak akreditasyon sürecine bağlı eğitim ve araştırmalara önem verdiklerini kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kalite güvencesi getiren ve bunun doğal sonucu olarak da sağlık alanındaki hizmet standartlarını yükselten bütün girişimleri önemsediklerini söyledi.

Akreditasyon sayesinde FTR konusunda uzmanlık ve eğitim standartlarının daha da geliştirileceğini belirten Rektör Hotar, "Günümüz tıp dünyasında, literatürü, teknolojideki gelişmeleri, bilimsel araştırmaları ve eğitimle ilgili konuları yakından takip etmeniz gerekir. Bunları yapmadan yenilikçi yaklaşımları benimsemeden, bilgiyi paylaşmadan, aynı yöntem ve metotlarla uluslararası nitelikte bilimsel eğitim vermeniz mümkün değildir. Dolayısıyla uluslararası tıp camiasının eğitimdeki kalite standartlarını yakından takip etmeniz, kurumunuzdaki değişim ve dönüşümleri de bu gerçeklikler ışığında gerçekleştirmeniz şarttır" diye konuştu.

Bu süreçte; uzmanlık alanıyla ilgili ülke çapında hizmet sunan ve özerk çalışan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmanın önemine dikkat çeken Rektör Hotar, "Buradan elde ettiğiniz bilgi, tecrübe ve kazanımlar sizin yükseköğretimdeki geleceğinize yapılan yatırımlardır. Fakültemize kazandırılan bu belge de aslında bu düşüncelerin ve girişimlerin bir sonucudur" dedi.

Güncelleme yapılacak

FTR uzmanlık eğitiminin ülke çapında titizlikle ele alınması gereken önemli bir konu olduğunun altını çizen Rektör Hotar, "İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda, her zaman hedeflerinizi geliştirmeniz; bunları uzmanlık alanıyla ilgili uluslararası kurulların standartlarıyla eşdeğerlik oluşturmanız şarttır. Önümüzdeki 10 yılda, bağımsız bilim kurullarının ve paydaşlarımızın desteği ile FTR disiplininde ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden sınavların standartlarına kadar birçok konuda güncellemeler yapacağız. Mensuplarımızın desteğiyle öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirecek; onlara kendilerini geliştirme imkanı sunacağız. Bu belgenin alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Rektör Hotar, Tıp Fakültesine bağlı diğer alt disiplinlerinde de benzer akreditasyon çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.