DEÜ'den Başkan Soyer'e yanıt: Mutluluk duyarız

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Narlıdere'deki Güzel Sanatlar Fakültesi binasının güçlendirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı öneriden mutluluk duyulduğu ifade edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, Narlıdere'de bulunan yerleşkesindeki binaların depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Tınaztepe'ye taşınması kararı üzerine başlayan krizle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin, Tınaztepe'de taşınacakları binanın altyapısının yetersiz olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı ve günlerdir eylemler düzenlediği kararla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir öneride bulunmuştu. Soyer, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaya hazır olduklarını ifade etmiş ve belediye Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne dilekçe ile başvuruda bulunmuştu.

DEÜ'den, Başkan Soyer'in önerisi üzerine bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depreme dayanıklı olmadığı teknik raporlarla tespit edilen ve ilgili mevzuat gereği mensup ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temin edilmesi amacıyla taşınma zorunluluğu ortaya çıkan Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar binalarıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının söz konusu binaları güçlendirme ya da yıkarak yeniden yapma konusundaki talep dilekçesi rektörlüğümüze ulaşmıştır. Binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi veya yeniden yapılmasına ilişkin süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üsteleneceği ve çalışmalarını da ivedi şekilde başlatacağı resmi bir protokolü, Büyükşehir Belediyesi ile yapmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Mensuplarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."