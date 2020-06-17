DEÜ'den sosyal mesafeli yurt

Öğrenci yurtlarının kontrollü sosyal hayata göre yeniden planladığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Öğrencilerimizin uygun ortamlarda barınmalarını sağlamak adına erkek öğrenci yurdumuzu ve Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkemizde bulunan kız öğrenci yurdumuzu yenilemeye başladık” dedi

Dokuz Eylül Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarına başladı. Kontrollü sosyal hayat düzenlemelerini devam ettiren DEÜ, öğrenci yurtlarını da bu planlama çerçevesinde yenilemeye devam ediyor. Buca’da bulunan erkek öğrenci yurdu ve Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde bulunan kız öğrenci yurdunda, kontrollü sosyal hayat kavramına uygun yapısal düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Düzenlemeler ile birlikte mevcut yurtlardaki kapasitenin düşmesi ile oluşacak ihtiyaç, inşa edilecek yeni yurt binaları ile karşılanacak.

Yeni yurt binaları

Binalarda yapılması planlanan yapısal değişiklikleri yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlayacaklarını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Biz salgının başladığı ilk günden itibaren uygulamaya koyduğumuz önlemlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimizin ve mensuplarımızın, eğitim ve çalışma ortamlarını iyileştirecek planlamalar yapıyoruz. Özellikle kontrollü sosyal hayatın getirdiği bazı düzenlemeler var. Bu konuda da çalışma arkadaşlarımızla detaylı planlamalar gerçekleştirdik ve birer birer hayata geçiriyoruz. Önceliğimiz öğrencilerimizin uygun ortamlarda barınmalarını sağlamak. Bu nedenle ilk olarak erkek öğrenci yurdu ve Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkemizde bulunan kız öğrenci yurdumuzu yenilemeye başladık. Sosyal mesafe uygulamasıyla birlikte odalarımızın kapasitelerini yeniden düzenliyoruz. Bu düzenleme nedeniyle mevcut yurtlarımızın kapasitesi neredeyse yarı yaraya azalacak. Doğacak ihtiyacı da inşa edeceğimiz yeni yurt binalarıyla karşılayacağız. Yurtların inşa edileceği yerden, mimari projelerine kadar çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Hijyen hassasiyeti

COVID-19 pandemisi ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi topluma örnek olacak önlemleri hayata geçirdi. COVID-19 pandemisinin ilanının ardından Rektörlük binası başta olmak üzere yerleşkelerin tamamında giriş ve çıkışları tek kapıya yönlendirilerek, termal kameralar ile mensupların vücut sıcaklıkları ölçülmeye başlandı. DEÜ Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğü tarafından geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen ve tasarımıyla sosyal mesafeyi korumaya yardımcı olan banklar başta hastane olmak üzere yerleşkelerin birçok noktasında hizmete sunuldu. Tüm bu önlemlerin yanında maske kullanımına ayrı bir önem verdiklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Salgının ilk gününden itibaren aldığımız tüm önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Mensuplarımıza maske dağıtıyor ve çalışma ortamlarında sosyal mesafeye uymalarına özen gösteriyoruz. COVID-19 ile mücadelede en önemli nokta hijyen kurallarının uygulanması, sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımıdır. Biz de yerleşkelerimizin birçok noktasına yerleştirdiğimiz Maske ve El Dezenfektan Otomatlarını hizmete sunduk. Sayılarını artırmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.