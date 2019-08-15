DEÜ GSF için çağrıda bulundular

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve çeşitli tartışmalara sebep olan GSF’nin depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla taşınma kararına karşı, sanatçı ve aydınlar imza kampanyası başlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’ni (GSF) depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla taşıma kararına karşı sanatçı ve aydınlar imza kampanyası başlattığını kendi sosyal medya hesaplarında duyurdu. Aralarında Hülya Nutku, Kemal Aydoğan, Koray Tarhan, Levent Üzümcü, Mert Fırat ve Murat Uyurkulak'ın da olduğu pek çok sanatçı ve aydının yer aldığı kampanyanda, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Narlıdere yerleşkesinde bulunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi binasına ilişkin bahsettiği raporun kamuoyuna açıklamamasına tepki gösterildi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün, raporu açıklamaması nedeniyle söz konusu raporun şaibeli olduğunu söyleyen imzacı sanatçılar, Narlıdere yerleşkesinde bulunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesini, Tınaztepe kampüsünde yer alan rektörlük için dizayn edilmiş, sanat eğitimi işlevini karşılamayan, sanat eğitimini neredeyse bitirme eşiğine getirecek idari binaya taşınma kararına karşı olduklarını belirttiler.



Sessiz kalmıyoruz

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin yanında olduklarını söyleyen sanatçıların imzaladıkları metinde, “Bu metinde imzası bulunan bizler; sanatın yok edilmesine, sanatçı adaylarının işlevsiz bir mekânda eğitim (!) görmesine sessiz kalmıyoruz. Sanat eğitiminin sürdürülebilmesi açısından geçici çözümlerin üretilmesini, T.C. Anayasası’nın 42. maddesinde yer alan; ‘Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz.’ kısmını hatırlatma görevi duyuyor ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda adımlar atılmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.



Kampanyaya şuana kadar katılanlarının isimleri şöyle: Ali Rıza Kubilay, Alper Atak, Atilla Gündoğdu, Banu Özyürek, Baran Akbulut, Bengi Günay, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Can Başak, Efsane Odağ, Ercan Mehmet Erdem, Erkan Bektaş, Hasan Şahintürk, Hülya Nutku, Kemal Aydoğan, Koray Tarhan, Levent Üzümcü, Mert Fırat, Murat Uyurkulak, Nihan Büyükağaç, Orhan Alkaya, Orhan Aydın, Ozan Gözel, Özcan Alper, Özdemir Nutku, Ragıp Yavuz, Sercan Gidişoğlu, Serkan Genç, Sermet Yeşil, Süreyya Karacabey, Şebnem Sönmez, Taner Rumeli, Tilbe Saran, Tuba Erdem ve Zeynep Özyurt Tarhan.