DEÜ'lü jeofizikçiler gerilme birikimine dikkat çekti

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hazırlanan raporun ikinci bölümünde, "Hatay'ın doğusunda Suriye sınırında da artan bir gerilme birikimi gözlenmektedir" denildi.

DEÜ, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlere yönelik iki bölümden oluşan ön değerlendirme raporunu bir süre önce kamuoyu ile paylaştı. Raporun ilk bölümünde, bölgede iki ayrı fay zonunda meydana gelen depremlerin yüzey deformasyonlarının araştırma sonuçları paylaşılırken; DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Elçin Gök, Yüksek Mühendis Berkay Kalkar, Doç. Dr. İlknur Kaftan ve Dr. T. Özgür Kurtulmuş tarafından hazırlanan ikinci bölümde ise bölgeye uygun yapılaşmanın önemine vurgu yapıldı.

Raporda, deprem bölgesinde 'Utkucu vd 2023' kaynaklı bir deprem gerilme modellemesini de yorumlayan DEÜ'lü bilim insanları, Hatay'da 20 Şubat 2023 tarihinde 6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından özellikle Adana, Kıbrıs Adası'nın kuzeydoğusu, İskenderun Körfezi ile Ölüdeniz Fay Zonu boyunca gerilme artışı elde edildiğini belirtti.

Doç. Dr. Elçin Gök, ayrıca bölgenin kuzeydoğusunda yer alan Malatya ve Elazığ çevresinde gerilme birikimi dikkat çekerek, Hatay'ın doğusunda Suriye sınırında da artan bir gerilme birikiminin gözlemlendiğini de kaydetti.

DEUNET İSTASYONLARI DEPREMİ İZLİYOR

Pazarcık merkezli depremin öncesi ve sonrasında bölgedeki sismik aktiviteye ait detayların da paylaşıldığı raporda, depremlerin meydana geldiği Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fay zonları gibi önemli tektonik birimlere yönelik detaylara da yer verildi.

Üniversitenin öz kaynakları ile desteklenen bir bilimsel araştırma projesi (BAP) olarak 2019 yılında kurulan 'Dokuz Eylül Üniversitesi Sismolojik Gözlem Ağı'nın (DEUNET) önemine de değinen Doç. Dr.. Gök, "İzmir il sınırları içinde geniş bantlı sismometre içeren beş deprem kayıt istasyonuyla İzmir ve çevresinde meydana gelen depremleri ayrıntılı bir şekilde dinlemeye ve incelemeye devam ediyoruz. Bölgedeki depremleri gözlemleyerek deprem parametlerini belirlediğimiz gözlem ağımızda, bir yandan ayrıntılı sismolojik ve sismotektonik analizlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

PLANLI KENTLEŞME VURGUSU

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyleyen ve depremlerle yaşama bilincine sahip olunması gerekliliğini vurgulayan Doç. Dr. Elçin Gök, "Ülkemizin güneydoğusunda meydana gelen ve hepimizi derinden üzen depremler birçok can kaybına ve maddi zarara neden oldu. Bu alanda sorumluluk alıp, depremin ardından bölgeye yönelik incelemelerimiz neticesinde farkındalık oluşturacak çalışmalar yürüttük. Bunlara ilişkin fikirlerimizi ve uyarılarımızı paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.