DEÜ'nün artık Diş Hekimliği Fakültesi de var

​​​​​​​Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEÜ tarafından Kiraz’da bu yıl açılan İzmir’in ilk Veteriner Fakültesi’nin ardından; Diş Hekimliği Fakültesi’nin de kurulduğu müjdesini verdi. Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile fakültenin resmiyet kazandığını kaydeden Yıldırım, “Allah, çok güzel hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin” dedi. Açılışta konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise yatırımlara devam edeceklerini belirterek; hedeflerinin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin saygın yükseköğretim markalarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ni Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenledi.

TBMM’nin Önceki Dönem Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ‘Onur Konuğu’ olarak katıldığı törende, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri hazır bulunurken; milletvekilleri ve devlet erkanı da programa yoğun ilgi gösterdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende; DEÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrasının 'Çökertme' dinletisi ve Hemşirelik Fakültesi Müzik ve Ritim Grubunun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü büyük beğeni toplarken; Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Okan Şimşek'in konuşması dinleyenlerden tam not aldı.

Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve sivil toplum örgütlerinin de davetliler arasında yer aldığı açılışta fakülte müjdesini veren Yıldırım, 4 Ekim 2019 tarihi itibariyle DEÜ’de Diş Hekimliği Fakültesi’nin kurulduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yayınlandığını açıklayan Yıldırım, “Bugün milletvekili arkadaşlarımızla İzmir’e, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin açılışına gelirken, ‘Elimiz boş gitmeyelim’ dedik. Size diş hekimliği fakültesini getirdik. Hayırlı, uğurlu olsun. Bugün kararı, Resmi Gazete yayınlandı. Böylece resmen Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuş oldu. Allah, çok güzel hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin” diye konuştu.

Türkiye’de 2003 yılında 76 üniversitenin bulunduğu bilgisini veren Yıldırım, “Bugün, 207 üniversite var. Her ilde en az bir üniversite; bazı illerde daha fazla üniversitemiz var. Bunlardan bazıları vakıf bazıları ise devlet üniversitesi. Esasında üniversiteye erişilebilirlik açısından Türkiye, dünyada ikinci sıraya yükseldi. Yunanistan’dan sonra Türkiye bu konuda en önde gelen ülke. Bugün, orta öğretimden mezun olan herkes teorik olarak, sayı olarak, üniversiteye gidebilir. Kontenjanların toplamı mezun olanlar kadar. Niye giremeyenler var? Çünkü beğenmeyenler var; herkes, kendine göre tercih yapıyor. Yoksa hiç kimse dışarıda kalmaz. Tabii en iyisi için gayret etmek insanın tabiatında olan bir şey. Geleceği için bunu gözetmesi de çok doğal. Şu anda olan birikim geçmişteki yılların birikimidir. Erişimde ciddi sorunumuz kalmadı ama bununla yetinemeyiz” dedi.

Yabancı öğrenci artmalı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 112 farklı ülkelerden gelen yaklaşık 1400 yabancı uyruklu öğrenci bulunduğuna işaret eden Yıldırım, “Türkiye genelinde ise 152 bin yabancı öğrenci var. Üniversite nüfusumuz ise 7 milyon 750 bin. Bu rakam çok az. Yüzde 10’u yabancı öğrenci olması lazım. Bunun birçok faydası var. Bu öğrenciler, 4-5 yıl boyunca ülkemizi tanıyacak ve öğrenecek. Ülkesine döndüğü zaman da önemli sorumluluklar alarak, ülkemizin gönüllü elçisi olacak. Yabancı öğrenci sayısını artırmaya ihtiyacımız var. Bunu yapacak kapasitemiz de bulunuyor” ifadesinde bulundu.

Çok şanslısınız

DEÜ’nün 37 yaşında olduğunu hatırlatan Yıldırım, “İnsan ömrüyle kıyasladığımız zaman DEÜ’nün en verimli, en dinamik yıllarında olduğunu söyleyebiliriz. Bir anlamda gençler sizler, şanslısınız. Çünkü bu üniversitede okumuş, bu üniversitede akademisyenlik yapmış; doktor, doçent ve profesör olmuş bir Rektörünüz var. Başından sonuna kadar; öğrencilik ve öğretim üyeliği hayatını bilen, bugün de üniversitenin yönetim sorumluluğunu üstlenmiş bir Rektörünüz var. O yüzden şanslısınız. Sizin halinizi en iyi anlayan rektörlerden birisi. Prof. Dr. Nükhet Hotar hocanız, hem Dokuz Eylül’ün hem de İzmir’in geçmişini çok iyi bilir” şeklinde konuştu.

Üniversitelerde huzur var

Üniversitelerin geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntıları, kendi yaşadıklarıyla anlatan Yıldırım, “Bu sıralardan geçmiş biri olarak; sizin kadar rahat şartlarda eğitim görme imkanı olmayan bir ağabeyiniz olarak, 1973'te İTÜ'ye kaydolduğum zaman 10 Aralık'tı. Senenin yarısı gitmişti. Çünkü anarşik olaylardan dolayı doğru dürüst ders yapamadık. Bir sene okuduk sonra iki arkadaşımızı ne yazık ki katlettiler ve üniversite bir yıl kapalı kaldı. Hiç eğitim görmeden bir yıl mezuniyet gecikti. 1970’li yıllar sürekli anarşik olayların üniversitede yoğunlaştığı, eğitimin sakin ve düzenli olarak hiçbir zaman olmadığı, her gün 'bugün neyle karşılaşacağız' diye düşünerek geçirdiğimiz yıllardı. Şanslısınız, ülkemizde huzur ve istikrar var. Üniversitelerimizde huzur var. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirin. Mezun olunca ‘Nerede, nasıl iş bulacağım?’ kaygısına düşüp, kendinizi eğitimle öğretimle yetiştirmekle ilgili konuları lütfen ıskalamayın” diye konuştu.

Büyük sevinç

DEÜ tarafından Kiraz İlçesine kazandırılan ve İzmir’de bir ilk olan Veteriner Fakültesi’nin önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Üniversitemizin Veteriner Fakültesini açması Kiraz’da büyük bir sevinçle karşılandı. Kiraz, hayvancılığın en çok yapıldığı ilçelerden bir tanesi. Çok isabetli bir kararla daha önce söz verdiğimiz Veteriner Fakültesinin bu yıl ki akademik açılışını yapacağız. Daha sonraki bir tarihte arkadaşlarımızla beraber orada bir açılış gerçekleştireceğiz. Oraya böyle bir ayrıcalık yapmamız gerekiyor çünkü Kiraz’da büyük bir heyecan var” dedi.

Hayata nakşediyoruz

Kurulduğu günden bu yana üniversitenin mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise “Üniversitemiz, ülkemizin yükselen değerlerinden biri olarak aziz milletimizin, güçlü devletimizin ve insanlığın geleceği için çalışan; bilimin evrensel değerleriyle yol alan bir yükseköğretim kurumudur. Sahip olduğu birikim ve ilkeleriyle köklü üniversitemiz, öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile kamu hizmetlerini başarıyla sürdürmekte; 80 bin mensubuyla aydınlık yarınlarımızı inşa etmektedir. Kendisine gönülden bağlı fertlerinin azmi ile güzel İzmirimizin ve ülkemizin gelişimine katkı koyan kurumumuz; bilimi, birey ve toplum hayatının her alanına nakşetmekte, 99 birimden oluşan yapısıyla ulusal kalkınma stratejilerimize de güç vermektedir” dedi.

Açık ve şeffaf anlayış

Göreve geldikleri günden bu yana açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Rektör Hotar, “Bu süreçte bütün çalışmalarımızı sadece üniversitemizi düşünerek değil; aynı zamanda ülkemizin ihtiyaçlarını gözeterek ortaya koyduk. Gelişen dünyanın değişkenlerini ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerini göz önüne aldığımızda, bu durumun bizler için bir tercih değil mutlak zorunluluk olduğunu düşündük. Dolayısıyla projelerimizi bu gerçekler ışığında şekillendirdik. Son yıllarda ciddi bir dönüşüm sürecinden geçen ülkemizde, bilimin yüceltildiği ve yükseköğretim kurumlarına yeni misyonların yüklendiği bir dönemi yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla bilim dünyası arasında daha güçlü bağlar kurmayı da hedefleyen bu yeni perspektifte, akademiden daha etkin rol almasının beklendiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef ilk 500

Konuşmasında 15 aylık görev süresinde yaptıklarını da özetleyen Rektör Hotar, Kiraz’a İzmir’in ilk Veteriner Fakültesini kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yatırımlara devam edeceklerini açıklayan Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası akademi camiasında ilk 500 üniversitesi arasında yer almak, bilimsel çalışmalarımızı artırmak, hepimiz için daha iyi bir gelecek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu yolda bilgi, tecrübe ve kabiliyetimizin olduğunu da biliyorum. Bu noktada farklılıklarımızı bir kenara bırakarak; önceliklerimize odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yerelde kalkınma anlayışına uygun olarak; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettikleri ‘kentlerle bütünleşen üniversite’ vizyonuna her zaman sahip çıkacağımızı; arz ettiğimiz projelerimizi de bu eksende ele alacağımızı belirtmek istiyorum.”

Konuşmaların ardından üniversiteye dereceyle giren öğrencilere hediyelerini de veren Milletvekili Yıldırım ve Rektör Hotar, Kiraz’a canlı yayınla bağlanarak Veteriner Fakültesi’nin Akademik Açılışını sahneden öğrencilerle birlikte yaptı.

Atatürk anıtına çelenk

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni Etkinlikleri kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunulması ile başladı. Üniversite üst yönetimi ile akademik ve idari personelin hazır bulunduğu törende bir konuşma yapan Rektör Hotar, “Üniversite yönetimi olarak bizler elbirliği ile bugünlere getirdiğimiz üniversitemizin yeni dönemde ufkunu genişletmeyi; ülkemize ve kentimize güç katacak yenilikçi bilimsel çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bilim insanlarımızın eşsiz bilgi ve deneyimi, mesai arkadaşlarımızın fedakârlıkları, öğrenci ve paydaşlarımızın destekleri ile bu yeni yolda, adım adım ilerlemeyi hedefliyoruz” dedi.