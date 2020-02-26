DEÜ öğrencisine THY'de iş fırsatları

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin düzenlediği etkinlikte öğrenciler, THY'nin Anadolu Part-Time kısmi zamanlı iş modeli hakkında bilgi aldı. Programa kabul edilen öğrenciler 1 yıl boyunca THY'de çalışabilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü, kariyer planlama faaliyetleri kapsamında düzenlediği etkinlikte Türk Hava Yolları İstihdam Başkanlığı temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirdi. İİBF Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte öğrencilere Anadolu Part-Time istihdam modeli ve THY istihdam süreçleri hakkında bilgiler verildi. Türk Hava Yollarının 2020 yılı istihdam stratejisine dahil ettiği Anadolu Part-Time modeli hakkında konuşan THY İstihdam Başkanlığı Yurtiçi İstihdam Şefliği temsilcisi Cihan Tuna, "Programımıza lisans bölümlerinin 3. Sınıflarında okuyan öğrenci arkadaşlarımız başvurabiliyorlar. 100'lük sistemde en az 70, 4'lük sistemde en az 2,72 not ortalamasına sahip olan arkadaşlarımızın başvurusu alınıyor. Online olarak yapılan genel kültür ve İngilizce sınavlarından yeterli puanları alan arkadaşlarımız mülakat sürecini de başarıyla geçmeleri halinde program kapsamında istihdam ediliyorlar" dedi.

Proje istenecek

THY ailesine katılan öğrencilerden birim amirlerinin çeşitli görevler beklediğini belirten Tuna, şu bilgileri verdi: "Süreç boyunca internet üzerinden e-öğrenme programları yapılacak. Başka kurumlarda da işinize yarayacak farklı alanlarda eğitimler alacaksınız. 6 aylık süreçte proje yapmanız istenecek. Satış- pazarlama, aksaklık bildirme gibi alanlarda raporlama istenecek. İlk 6 aylık sürecin ardından birim yöneticileri hakkınızda olumlu görüş belirtir, siz de isterseniz ikinci 6 aylık istihdam imkanı doğmuş olacak. Tabii ki ilk 6 ayın içinde 2 aylık deneme süresi de var ancak bırakma ya da bıraktırma oranı çok düşük. Havacılığa ilgi, analitik düşünebilmek, araştırma ve keşfetmeyi sevmek, iyi seviyede İngilizce bilmek, takım çalışmasına yatkın olmak, sorumluluk ve inisiyatif alabilmek aradığımız özellikler arasında. Ayrıca arkadaşlarımız eğer isterlerse bu çalışmalarını zorunlu staj olarak da saydırabilecekler" diye konuştu.

Çifte sınav var

Haftalık çalışma süresinin 20 ila 30 saat aralığında olduğunu belirten Tuna, "Çalışma günleriniz birim yöneticileri tarafından ders programınıza göre planlanıyor. Hatta hafta sonu çalışma imkanı bile sunulabiliyor. İzmir için istihdam yerimiz Adnan Menderes Havalimanı olacak. 14 Şubat'ta başlayan ilanımız 1 Mart'ta kapatılacak. İlana başvurular Türk Hava Yolları Kariyer web sitesi üzerinden yapılacak. Genel yetenek ve İngilizce sınavı 2-4 Mart tarihlerinde olacak, sınavı geçen adaylar 16-20 Mart tarihlerinde mülakata katılacaklar. Adnan Menderes Havalimanında yapılacak mülakatta, birim yöneticileri ve THY İK yetkilileri bulunacak. İş başı tarihi ise 20 Nisan 2020 olarak planlanıyor" ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda sunumda verilen bilgiler üzerinden yapılan 9 soruluk interaktif yarışma sonucunda ilk 3 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.