DEÜ’den online tanıtım

Dokuz Eylül Üniversitesi aday öğrencilerine yönelik tanıtımlarını dijital mecralarda sürdürürken, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencileri tanıtım organizasyonlarına davet etti

Rektör Hotar, “Tanıtım organizasyonlarımızı dijital ortamlara taşıdık. Çevrim içi fuarlar ve resmi tanıtım web sitemiz ile daha fazla adaya ulaşabildiğimize de inanıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak aday öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim, donanımlı bir sosyal hayat ve kalıcı dostluklar için ailemize katılmalarını heyecanla bekliyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrenci adaylarına bölümlerini online organizasyonlarla tanıtıyor. Gençlerin kariyer oluşturmadaki ilk ve en önemli adımlarından biri olan YKS sınavının ardından tercih döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Dünyayı etkisi altına alan ve günlük hayatta önemli değişikliklere neden olan COVID-19 pandemisi eğitim hayatını da önemli ölçüde etkiledi. Yükseköğretim kurumlarının her yıl büyük organizasyonlarla gerçekleştirdiği kariyer fuarları, tanıtım günleri gibi etkinlikler de dijital mecralara taşınarak online olarak gerçekleştiriliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi de aday öğrencilerin üniversiteyi, bölümlerini, eğitim ve sosyal imkanlarını, sahip olduğu altyapı ve akademisyen kadrosu hakkında doğru bilgiye ulaşabilmeleri için her mecradan tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Ülkemizin geleceği olan gençlerin kendi kariyerlerini oluştururken attıkları ilk adımdan itibaren yanlarında olduklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Gençlerimiz aldıkları her kararda kendi hayatlarının yanında ülkemizin, milletimizin geleceğini de yönlendiriyorlar. Biz de bu kararları alırken gençlerimize en doğru bilgiyi ulaştırmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olarak tüm olanaklarımızı kullanarak kurumumuzu aday öğrencilerimize, ailemizin gelecekteki fertlerine akıllarındaki en ufak bir soruyu dahi cevapsız bırakmayacak şekilde tanıtmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

Amacımız; doğru tercih

“Amacımız uzun ve zorlu bir hazırlık dönemi sonrasında üniversite tercihini doğru yapmaları için adaylarımıza detaylı bilgi sunmak; üniversitemizi adaylarımıza daha iyi tanıtmak” diyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Önceki tercih dönemlerinde üniversitemiz bünyesinde düzenlediğimiz ‘Tercih Günleri’ organizasyonları ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyorduk. Pandemi ile hayatın her alanında değişiklikler meydana geldi. Yüz yüze görüşmeler belki adayların alıştığı bir yöntem olabilir. İçinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu organizasyonlarımızı dijital ortamlara taşıdık. Çevrim içi fuarlar ve resmi tanıtım web sitemiz ile daha fazla adaya ulaşabildiğimize de inanıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak adaylarımızı, 18 fakültemiz, 3 yüksekokulumuz, 1 devlet konservatuvarımız, 6 meslek yüksekokulumuz; 3 kampüs, 14 yerleşkemizle şehir ile bütünleşmiş köklü üniversitemize davet ediyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak aday öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim, donanımlı bir sosyal hayat ve kalıcı dostluklar için ailemize katılmalarını heyecanla bekliyoruz.”



