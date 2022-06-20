DEVA İzmir’den EGM’ye Yeneroğlu tepkisi: Asla susmayacağız

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, partisinin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında Ankara’da yaşanan olaya ilişkin basın açıklamasında bulunarak “Yol Arkadaşımıza yapılan saldırılar karşısında asla susmayacağız” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Demokrasi ve Atılım(DEVA) Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, önceki gün DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında Ankara’da Somalililerin restoranlarına yönelik denetimde yaşanan olaya ilişkin il başkanlığı binasında basın açıklamasında bulundu. Polisin tutumuna ve yaşanan olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına tepki gösteren Ösen, DEVA Partisi’ne yönelik saldırılar karşısında asla susmayacaklarını belirtti.



“Kimin kimden cesaret aldığı ortada”



“Milletvekilimiz ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Yeneroğlu’na yapılan çirkin saldırılara Türkiye’nin 81 ilinde güçlü bir şekilde itiraz ediyoruz” diyerek sözlerine başlayan Ösen, “Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan genel merkezimizde konuya ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştılar. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettikleri üzere; Emniyet Genel Müdürlüğü; dün haksızlığı, kabadayılığı, hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlamıştır. Kimin kimden cesaret aldığı ortadadır. İnsanlara parmak sallayanların arkasında kimlerin olduğu ayan beyan ortadadır. Şunu özenle belirtmek gerekir ki; muhatabımız zor şartlarda canını dişine takarak güvenliğimizi sağlayan emniyet personeli değil, polis teşkilatımızı siyasete alet edenlerdir. Hukuka ve kanuna uygun davranan, zor şartlarda çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarına bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.



“Kabadayılıklara geçit vermeyeceğiz”



Partilerine yönelik saldırılar karşısında susmayacaklarını belirten Ösen, “Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımıza, Milletvekilimize, Yol Arkadaşımıza yapılan saldırılar karşısında asla susmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer olmadığını biliyoruz. Genel Başkanımızın vurguladığı gibi; Önümüzdeki ilk seçimde hukuk namına, adalet namına ve demokrasi namına büyük bir zafer elde edeceğiz. Bizler, DEVA Partisi İzmir İl Teşkilatı olarak kararlıyız. Hukuksuzluklara, kabadayılıklara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemizi, ülkemizde tam demokrasiyi inşa edene dek sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



