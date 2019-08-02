Devlet baba değil 'belediye ana'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Belediyesi’nin Limontepe’de açacağı semt merkezinin temel atma törenine katıldı. Vatandaşların ve özellikle çocukların sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Soyer, “İmkanları yetersiz mahallelerimize hizmette öncelik vereceğiz. Herkesin eşit imkanlara sahip olması için çalışıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Belediyesi’nin Limontepe Mahallesi’nde açacağı semt merkezinin temelini attı. Semt merkezlerinin şehrin fırsatlarından yararlanamayan vatandaşlara büyük destek sağladığını belirten

Kadınlarımızın iş sahibi olmasını sağlayacak meslek kursları, çocukların eğitimini ve sosyal gelişimini destekleyecek yaz okulları açacağız. Limontepe, Ali Fuat Erden ve Bahriye Üçok mahallelerine hizmet verecek bu semt merkezi aynı zamanda vatandaşların talepleri doğrultusunda taziye evi olarak da kullanılacak. İlçe belediyemizin bu hizmeti, Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hedefimizle çok örtüşüyor.

Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Benim için çok anlamlı. Karabağlar, İzmir’in en büyük ilçelerinden biri. Farklı kentlerden gelen, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, çok renkli, özel bir yer. Bu bölgedeki mahallelerimize yapılacak hizmetlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğimizi bilmenizi isterim” dedi.

Kentsel dönüşümde İzmir modeli

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise semt merkezi tamamlandıktan sonra merkezi kadınlara teslim edeceklerini belirterek, yürüttükleri projelere destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Selvitopu, Karabağlar bölgesinde kentsel dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğünü ancak hak sahiplerinin yerlerinden koparılmadığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan kentsel dönüşüm modelini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Bunun için belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Selvitopu, “Büyükşehir belediyemizle, devlet kurumlarıyla uyumlu bir şekilde çalışarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce sürdürülen kentsel dönüşüm modelini ilçemizde uygulamak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer Ege Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını belediyenin gücüyle, bütçesiyle yapacağını belirterek bu projelerin arkasında durduğunu gösterdi” diye konuştu.

Eşit imkânlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ‘herkese eşit bir yaşam’ sunmak istediklerini ve çalışmaları bu yönde sürdürdüklerini söyleyen Başkan Soyer ise şunları aktardı: “Şehirde gençlerimizin, kadınlarımızın, çocukların, dezavantajlı toplulukların aktif şekilde rol alması gerek. İmkanları yetersiz olan mahallelere hizmette öncelik vereceğiz. Karabağlar Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu, Karabağlarlı hemşerilerimiz ve İzmirliler bilsin ki yaptığımız tüm çalışmalarda herkesin eşit imkanlara sahip olduğu, kimliği ile inancı ile özgürce var olduğu, kültürüyle yaşadığı, bu zenginlikleri geleceğe aktardığı ve bunların tamamının İzmir’in bir parçası olduğu anlayış ile hareket ediyoruz”.

Kentsel dönüşüme Karabağlar’dan başlayacaklarını belirten Başkan Soyer, “Bu konuda içiniz rahat olsun. Bu toprakların bahşettiği zenginliklerle sizleri buluşturmak boynumuzun borcudur. Önümüzdeki beş yıl içinde bambaşka bir İzmir, bambaşka bir Karabağlar, bambaşka bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. Sizlerin yüzü güldükçe bizler daha canla başla, aşkla hizmet etmeye sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar Başkan Soyer’in etrafını sararak isteklerini sıraladı. “Top oynamayalım diye kafamıza su döküyorlar” diyen çocukların park ve halı saha isteklerine Başkan Soyer olumlu yanıt verdi.