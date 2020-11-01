Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici , Bayraklı'da kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda ve depremde zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBB İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ve il yönetimi ile birlikte önce Rıza Bey Apartmanı'na daha sonra Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi bölgesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifalar dileyen BBP Genel Başkanı, "Enkaz altında olan vatandaşlar var. Onların da en kısa sürede sağ olarak kurtarılmalarını ümit ediyoruz. Devletimiz burada, bakanlarımız, bizler buradayız. Bundan sonrada ihtiyaç sahiplerine gerekli her şey yapılıyor. İnşallah el birliği ile bununda üstesinden geleceğiz" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yarınlarda yaşanacak olası daha büyük ölçekli depremlerde fazla kayıp yaşamak istemiyorsak artık, "Kimsenin gözünün yaşına bakmadan" gereği yapılmalıdır." diye konuştu.

Önce insan demeliyiz

"Belki sonraki günler bu depremin daha büyüğünü yaşayacağız" diyen Destici, "Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bundan sonra özellikle fay hatlarının geçtiği bölgelerde, mümkünse yapılaşmamaların olmaması veya az olması, oluyorsa da deprem kurallarına göre dayanıklaştırılması lazım. Katları, statiği, betonarmesi ona göre olması lazım. Burada yerel yönetimlere çok büyük iş düşüyor. Maalesef geçmiş yıllarda bunun en büyük örneği yerel yöneticiler çok rahatlıkla bunlara göz yummuşlar. Çok kaçak yapı olduğunu biliyoruz İzmir'de. Bunları yaşamamak için önce insan, önce insan hayatı diyerek hareket edersek bu tür şeyler olmaz diye düşünüyorum. Bunları daha çok konuşacağız ama önemli olan yaralarımızı sarmak" diye konuştu.