Devletin bakanı diyorsa iş bitmiştir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumunun (THK) yangın söndürme uçaklarına ilişkin, 'Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Hele ki bu saatten sonra devletin bir bakanı 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz.' demiş, konu bitmiştir.' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir otelde gerçekleştirilen LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İzmir'deki yangının söndürülmesinde görev alan bir pilotun kaldığı otelde hayatını kaybetmesini değerlendiren Pakdemirli, çalışanların can siperane şekilde hayatlarını riske atarak bu işi yaptığını söyledi. Pakdemirli, "Yangın pilotları yeri geliyor şartları zorluyor, kokpitte levyeyi tutmaktan elleri nasır oluyor. Orman personelimizin de kimi yangında yaralanıyor kimi duman altında kalıyor, rahatsızlanıyor, hastaneye kaldırılıyor. Bu son zamanlarda olmadı ama teşkilatımızda bölge müdürlüğü seviyesine kadar hayatını yangınlarda kaybedenler var. Pilotun ölüm nedeni kalp krizi diye belirtildi. Son günlerinde topluma çok faydalı bir iş yaptı. Bir ağaç daha az yansın diye streste kaldı. Böyle bir sonla hayatını noktalamış oldu. Bence çok şerefli bir son. Bir ilke uğruna savaşını verdi." diye konuştu.

Pakdemirli, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce THK uçaklarına "uçuşa elverişli" belgesi belgesi verildiğine yönelik iddialara ilişkin soru üzerine de şöyle konuştu:

"Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim THK'ye bir lira borcum yok. Biz kamu kurumuyuz, bu iş çocuk oyuncağı değil. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor, nokta. Memuriyeti olanlar diyor ki 'Ben bu uçağa binmem.' 'Bineceksin' dediğin zaman, 'Memuriyetten atın beni yine de binmem.' diyor. Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Hele ki bu saatten sonra devletin bir bakanı 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz.' demiş, konu bitmiştir."

Uçaklar nerede?

THK'nin en büyük filonun kendilerinde olduğu iddiasına da açıklık getirmesini talep eden Pakdemirli, "Hani neredeymiş 20 tane uçak? 6 tane apronda uçak görünüyor, 3 tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor! Hani Vizontele'de vardı ya açıyorlar kaputu 'Motor yok.' diyor. Böyle trajikomik tiyatroyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bu olayın geri planında hükümete yönelik siyasi bir saldırı bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bunu da herhalde gerekli kurumlar gerekli şekilde dikkate alacaktır. Sivil Havacılık'ın belgelerine gelince, 4 tane 'uçuşa elverişli' sertifikası görünüyor ama 2 tanesinin de sadece bunların kamu kurumu benzeri görünümü olduğu için idareten verildiği anlaşılıyor. Bir de kediye ciğer emanet etmek. THK, kendi bakımını yapan bir kuruluştur. Şu anda içinde bulunduğu mali problemlerden dolayı THK'nin uçuşa elverişlilik sertifikalarının hiçbirine ben tamı tamına 30 yıllık pilot olarak güvenmiyorum. 2 tane uçabilir uçak var, diyelim 3 olsun. Nasıl Avrupa'nın en büyük filosu olur?"

THK siyasetin oyuncağı

Pakdemirli, THK uçaklarının kiralama fiyatının 3,5 kat, 1 ton su atma maliyetinin de 7 misli daha pahalı olduğunu ifade ederek, "Ağacın, ormanın pahalısı olmaz, ne gerekiyorsa yapılır ama bugünkü şartlar içinde işimize yaramayan bir filo var. Bunda ısrar etmenin THK açısından iki tane anlamı var, biri maalesef içinde bulunduğu finansal koşullar. Bu finansal koşullardan hükümetimiz sorumlu değil. Bu finansal koşulların sebebi, geçmişteki başkanların yaptığı hatalı uygulamalar. Bu filoyu almak zorunda değiliz, işimize yaramıyor. Orman teşkilatımız uçmak istemiyor. Ayrıca, Türk Hava Kurumu siyasetin oyuncağı olmuştur. Ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor." şeklinde konuştu.